國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地表最強！5級颶風「梅麗莎」已釀7死　牙買加強制撤離、關閉機場

▲▼ 颶風「梅麗莎」（Melissa）襲牙買加。（圖／路透）

▲ 沿岸地區須嚴防風暴潮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

牙買加面臨今年全球最強颶風「梅麗莎」（Melissa）來襲，這個5級颶風預計28日登陸，風速達每小時282公里，已在該國造成3人死亡，加上海地和多明尼加共7人罹難。美國國家颶風中心警告，這場風暴將帶來「災難性且危及生命」的影響。

牙買加資訊部長迪克森（Dana Morris Dixon）向BBC表示，政府已盡全力為「我們前所未見」的風暴做準備，部分地區降雨量上看40英寸（約1016毫米），「這是我們在牙買加從未見過的數字」，加上10月本就是牙買加雨季，土壤早已飽和，大量降雨將引發洪災和山區土石流。

▲▼ 颶風「梅麗莎」（Melissa）襲牙買加。（圖／路透）

▲ 梅麗莎威力強大且移動緩慢。（圖／路透）

氣象專家卡普奇（Matthew Cappucci）指出，梅麗莎將是牙買加自1851年有紀錄以來最強颶風，並提及1981年颶風吉伯特（Gilbert）以3級颶風強度登陸，造成49人死亡，而梅麗莎「可能導致嚴重好幾倍的災情」，因為颶風強度並非線性增長，而是指數級成長，「牙買加沒有任何人經歷過類似災難。」

牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）已下令低窪地區強制疏散，全國啟動881個免費避難所，所有公立學校改為線上教學，首都京斯敦諾曼曼利國際機場及蒙特哥貝的桑斯特國際機場也已關閉，周末暫停營運。

▲▼ 颶風「梅麗莎」（Melissa）襲牙買加。（圖／路透）

▲ 民眾疏散到避難所。（圖／路透）

梅麗莎登陸前強風已開始肆虐，樹木倒塌砸中電線桿造成停電，但仍有部分民眾拒絕撤離。但氣象局局長湯普森（Evan Thompson）警告，島上沒有任何地區能倖免於梅麗莎快速增強和前進緩慢帶來的致命威力。

美國AccuWeather首席氣象學家波特（Jonathan Porter）也示警，京斯敦沿岸包括主要國際機場和發電廠等關鍵基礎設施，預計將遭遇高達4公尺的風暴潮襲擊，「這可能很快就會成為真正的人道主義危機，很可能需要大量國際支援。」

獨／信義豪宅雙屍穿著曝！留2包藥錠+粉末

