孟加拉工廠大火！至少16死「燒成焦屍」　疑吸入毒氣瞬間奪命

▲ 一間成衣工廠和一座化學倉庫大火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

孟加拉首都達卡一間成衣工廠和一座化學倉庫14日中午發生大火，至今尋獲16具遺體，但全被燒得面目全非、無法辨識。消防部門表示，死亡人數恐怕還會攀升。

BBC報導，這起火災發生於達卡米爾普爾區（Mirpur）一棟4層樓的成衣工廠，大火延燒3小時才撲滅，但鄰近的化學倉庫持續燃燒至深夜仍未完全撲滅。目前警方和軍方正追查工廠及倉庫業主下落，並調查倉庫是否合法營運。

▲▼ 家屬焦急等待消息。（圖／路透）



消防局長喬杜里（Mohammad Tajul Islam Chowdhury）向當地媒體表示，罹難者可能是吸入「劇毒氣體」後「瞬間死亡」。據目擊者指出，化學倉庫存放漂白粉、塑膠和過氧化氫等易燃物質，這些物質不僅會加劇火勢，塑膠燃燒時更會釋放有毒氣體。

事發現場聚集大批焦急家屬，手持失蹤親人照片苦苦等候消息。一名父親正尋找女兒法爾札娜（Farzana Akhter），他向《路透》哭訴，「我聽到火災消息就跑來了，但到現在還沒找到她⋯⋯我只想要我女兒回來。」

報導指出，孟加拉因安全標準寬鬆且基礎建設落後，大型火災頻傳。2021年一間食品飲料工廠火災造成52死20傷，事後調查發現工廠是違建且並無緊急出口。2019年達卡歷史城區大火奪走78條性命；2013年一棟8層樓商業大樓倒塌釀成逾1100人死亡，成為史上最慘工安事故。