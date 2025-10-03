「鏟子超人」登《衛報》！萬人湧光復救災　居民：志工比政府先到

▲ 收假後的光復車站依舊擠滿了「鏟子超人」。（圖／記者許權毅攝）

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰決，數百萬噸泥沙沖入街道，造成嚴重災情，至少18人不幸罹難。災後短短數日，全台各地數萬名志工湧入，被稱為「鏟子超人」（shovel supermen），他們戴著斗笠、穿著雨鞋、手持鏟子投入復原工作。英國《衛報》也以長文報導這股台灣自發救災潮，描述滿載志工的火車一班班抵達，場面令人動容。

《衛報》2日指出，這場災難源於2025最強颱風樺加沙外圍環流帶來豪雨，導致馬太鞍溪在7月因山崩形成的堰塞湖決堤。15.4萬噸水夾帶泥沙傾瀉而下，瞬間吞沒光復鄉街區，高中操場被厚達1公尺的淤泥淹沒，鄉間房屋甚至滅頂，罹難者多為行動不便、來不及逃生的長者。

▲▼ 堰塞湖潰決帶來嚴重災情。（圖／路透）

災後第一個周末，光復湧入超過3萬名志工，足足是當地人口的4倍，其中包括學生、僧侶、退休人員、健身愛好者、外籍移工、帶著小孩的家長，甚至是遊客。許多人透過社群媒體響應，台鐵為疏運增開班次，軍警也進駐維持秩序。慈濟基金會調度近萬名人力支援，現場不時響起「加油！」的吶喊，形成既混亂又熱血的景象。

然而，地方民眾對政府應對頗有怨言。王姓居民受訪直言，「災後已經3天了，根本沒有政府人員來這裡。但志工凌晨5點就來了，他們說他們是從台南來的。」

中央與地方也因撤離行動互相指責，中央稱早已發布紅色警戒與疏散令，縣府則批評擴大疏散令為時已晚，且僅要求居民上2樓避難，未強制撤離，但中央強調已多次發出警告，且法律上應由縣府負責執行。

▲▼ 各種「超人」馳援花蓮光復。（圖／記者許權毅攝）

《衛報》還提到，許多光復居民回憶災前仍覺得一切如常，超商、餐廳都照常營業，導致部分長者輕忽災情。有人飯吃到一半驚覺洪水襲來，倉皇逃上2樓才得以倖免；也有人因拒絕撤離，不幸葬身泥流。事發後災民認為，若當局能挨家挨戶敲門提醒，以防居民沒聽見廣播或沒收到簡訊，也許有機會減少傷亡。

文末寫道，志工潮到了周一下午逐漸散去，回到日常工作崗位，當成千上萬人準備搭火車回家時，當地居民紛紛高喊「加油」、「謝謝」。儘管光復鄉災情很快就淡出國際媒體頭條，但台灣社群媒體上仍充斥各種「超人」救災身影與互助故事，有人分享清理經驗與建議，有人甚至寫了一首歌，「但大多數人只是想在災難過後傳遞一點希望」。