錦秀社區擋土牆「2022年就曾崩裂」！做過裂縫修補工程

▲新店錦秀社區擋土牆崩落，2022年就已經出現過異狀。（圖／翻攝自Google地圖、記者陸運陞翻攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市新店區錦秀社區25日清晨發生坡地災情，錦秀路49巷上方擋土牆因連日降雨崩裂滑落，所幸事前監測數據顯示異常，居民已提前撤離，約40戶、90多人無人傷亡。新北市議員黃心華表示，該牆體早有裂痕警訊，此次恐因地下水位升高與坡體滑動導致崩塌，目前現場已分裂成四大塊。

黃心華指出，該處擋土牆位於上下兩社區間，攸關住戶安危。早在2022年就曾出現異狀，當時市府協助加裝傾斜計、水位監測及裂縫修補工程。社區並自費持續監測，才得以及時察覺異常並緊急撤離。他表示，這次觀測數據多日超出警戒值0.2度，顯示牆體結構不穩，因此果斷啟動避難措施。

黃心華研判，擋土牆應為分批建造、結構複雜，連日降雨造成背後水位上升，導致牆體受壓變形。原先計畫以後拉方式加固，但如今裂成多塊，已喪失結構完整性，恐須「整面拆除重建」。目前市府與技師正持續勘查，研擬後續修復方式。

黃心華認為，現場搶災將分為五步，分別是「增設監測儀與移動攝影機掌握現況」、「以帆布覆蓋防止雨水滲入」、「在牆腳堆重物穩定結構」、「以機具移除上方重物減壓」，以及「待穩定後與社區協調重建計畫」。工務局上午已派員進場，並持續監控坡面變化。

黃心華強調，錦秀社區能避過災難，全賴早期監測與社區自主管理。他呼籲市府正視全市上千處老舊坡地社區風險，應補助裝設長期監測設備、推動擋土牆復健與模組化修繕設計，以降低維修成本、提升防災意願，避免類似悲劇重演。