川普抵達東京會晤天皇　高市早苗喊「歡迎來日本」！美國旗燈光秀

Welcome to Japan, @realDonaldTrump!

Looking forward to seeing you tomorrow and having a fruitful discussion on how we can further strengthen our great Alliance.



Special lighting honoring President Trump’s visit is now illuminating landmarks across Tokyo!… pic.twitter.com/OOhDjJA012 — 高市早苗 (@takaichi_sanae) October 27, 2025

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普展開亞洲出訪行程，今（27）日下午搭乘專機空軍一號抵達羽田機場，並於稍早前往皇居，預計與日本德仁天皇進行30分鐘會談。對此，日本首相高市早苗在社群平台X發文大喊「歡迎」，而東京都內主要建築物與景點也為川普的到訪點上象徵美國國旗的紅、藍、白三色燈。

根據日媒《朝日新聞》、《產經新聞》，川普今年1月重返白宮後首度訪日，距離上一次訪日已是6年前，稍早他搭乘總統專車離開位於東京都港區的美軍基地，並於晚間6時30分（台灣時間下午5時30分）抵達皇居，德仁天皇展現親和力握手、並以英語「非常高興能夠再見到您」問候。

宮內廳表示，川普、德仁天皇的會談於晚間6時33分開始，預計長達30分鐘。

川普預計明（28）日與高市早苗進行會談。對此，高市早苗透過社群平台X以日文、英文發文，「歡迎川普總統來到日本！期盼明天的會談，能夠深化偉大的日美同盟。另外，為了紀念川普總統訪日，今晚東京都內會特別點燈，請您一定要欣賞。」

日本外務省稍早證實，為了歡迎川普睽違6年再度訪日，東京鐵塔（港區）、東京晴空塔（墨田區）、東京都廳（新宿區）於27、28日連續兩晚點上象徵美國國旗的紅、藍、白三色燈。