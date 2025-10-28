　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

臺灣旅客韓國街頭驚見金門高粱酒廣告　網讚「國際級臺灣味！」

▲▼ 金門酒廠,台灣酒,韓國市場,K-POP,文化交流,高粱酒,金高,金酒。（圖／資料照）

▲台灣旅客在韓國街頭驚見金門高粱酒廣告，引發網友熱議與共鳴！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

「沒想到在韓國街頭看到金門高粱酒！」近日，一則台灣旅客在韓國拍下金門酒廠廣告的 Threads 貼文意外引爆討論，不少網友直呼：「台灣品牌好驕傲」、「連在國外都能遇見金門高粱酒」。這篇口碑文也反映出金門酒廠積極推動品牌國際化的成果，近年來更是多軌並進布局韓國市場，讓台灣白酒不僅是伴手禮，更逐步走入亞洲消費者的日常生活。

驚喜偶遇！台灣味登上韓國街頭
這位旅客在首爾街頭散步時，意外看到大型廣告上出現「金門高粱酒」的身影，立刻拍照上傳 Threads，直呼「沒想到在韓國也能看到台灣的金門高粱酒」。貼文曝光後，吸引網友熱烈留言，話題從「品牌好國際」一路延伸到「下次去韓國也要注意有沒有金酒廣告」，意外成為最自然的品牌宣傳。

▲▼ 金門酒廠,台灣酒,韓國市場,K-POP,文化交流,高粱酒,金高,金酒。（圖／資料照）

▲網友紛紛接力分享「我也有看到！」的街頭實照，讓金門高粱酒廣告成為台灣品牌走向國際的新亮點。

韓流助攻　高粱酒成異國文化交流橋樑
其實，金門酒廠早已洞察到韓國市場的潛力。韓國人飲酒文化濃厚，對烈酒接受度高，再加上不少韓國遊客來台旅遊時會選購金門高粱酒作為最具代表性的台灣伴手禮，這些都是品牌跨海布局的重要契機。另一方面，隨著 K-POP、韓劇等韓流在台影響力巨大，加上眾多韓籍啦啦隊、KOL 在台發展，進一步帶動兩地交流熱度，也讓「台灣感性」成為流行話題，台韓之間的文化互動正處於新高點。

全面布局　免稅通路、餐飲酒吧雙線並進
金門酒廠目前已在韓國建立穩健的經銷網絡，合作夥伴涵蓋自 1994 年起合作的 Chun Par International Co., Ltd. 以及 Angels Share Co., Ltd.，產品遍及超市賣場、餐酒館，更計劃進駐便利商店通路，進一步貼近消費者的日常。
同時，2025 年正式與 Kyung Hung Ameth Co., Ltd. 簽署合作協議，進軍韓國免稅市場，將金門高粱酒鋪貨至新羅、樂天、新世界三大免稅集團，並延伸至濟州島免稅店及航空公司機上免稅，打造涵蓋旅客與伴手禮市場的完整銷售網絡。

打造國際品牌力　K-POP、運動賽事齊發力
除了通路經營，金門酒廠也積極透過品牌行銷推廣韓國市場。2024 年曾與韓國超人氣男團 Super Junior 隊長利特合作，推出「創世者桶陳金門高粱酒 No.2」，藉由 K-POP 的龐大影響力打入年輕世代；2025 年「金酒吧 KK Bar」更邀請中職人氣韓籍啦啦隊女神邊荷律擔任一日店長，引發粉絲關注。

同年，金酒盃職業組賽事選手更代表台灣前往首爾「亞洲五十大酒吧」之一的 Le Chamber 客座，帶來融合台灣風土元素的創意高粱調酒，成功讓韓國專業調酒圈與消費者深入體驗金門高粱酒的魅力。

▲▼ 金門酒廠,台灣酒,韓國市場,K-POP,文化交流,高粱酒,金高,金酒。（圖／資料照）

▲不少網友也留言分享在韓國看見金門高粱的驚喜瞬間，直呼「太驕傲了」、「韓國人也愛喝」！

金酒精神：文化入酒、跨界無界限
金門酒廠表示，韓國市場的高度接受度讓他們看見更多機會，未來將持續透過伴手禮禮盒、免稅市場及跨國交流活動推動品牌年輕化，創造多元飲用情境。以「文化入酒，當代品酩」為核心精神，讓金門高粱酒不僅是一款酒，更成為跨越世代與國界的文化符號，持續鞏固在韓國市場的定位，並放眼全球舞台。

禁止酒駕　酒後不開車　安全有保障

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開媽媽的車衝店亡！台中男「頸部刀傷」血跡噴濺　車內有15萬現
航警收賄近百萬！26次放行走私加熱菸入境
大谷翔平締史詩紀錄！單場7度上壘4長打3敬遠　史上第一人
宇珊痛訴冷血航空！親人突過世「退票被逼附死亡證明還遭酸」
快訊／不給大谷打了！遭三次敬遠
奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？
快訊／柯蕭12局登板救援化解滿壘危機！　道奇、藍鳥仍是5:5
快訊／戴維斯復出！　加盟PLG球隊
遊戲橘子反咬「犯罪行為」　丁特氣炸：不要臉髒東西

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Super Junior利特再任高粱大使　「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」上市

臺灣旅客韓國街頭驚見金門高粱酒廣告　網讚「國際級臺灣味！」

肯德基「雙11優惠」限時3周開跑　點心買1送1、桶餐299元

可愛度破表！旺柴獲得最新iPhone 17超有戲　中華電信換機方案拿iPhone 17折＄2,000再送購物金太佛心

必勝客2招牌口味沒了！升級版50門市搶先賣　還有全新手工薄比薩

7-11慶樂天奪冠狂撒「買2送2」優惠！網錯亂笑：統一是最大贏家

換季肌膚乾癢又脫屑？這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌！Costco限時特惠中！

7-11咖啡「買7送7」先筆記！萬聖節思樂冰、霜淇淋「買1送1」

【廣編】最哈你的味，韓國哈味零時差！茶聚×統一鮮乳推出香片哈密拿鐵

必勝客人事異動！達美樂嗨喊「家有喜事」　網笑：有這樣挑釁的喔

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

臺灣旅客韓國街頭驚見金門高粱酒廣告　網讚「國際級臺灣味！」

肯德基「雙11優惠」限時3周開跑　點心買1送1、桶餐299元

可愛度破表！旺柴獲得最新iPhone 17超有戲　中華電信換機方案拿iPhone 17折＄2,000再送購物金太佛心

必勝客2招牌口味沒了！升級版50門市搶先賣　還有全新手工薄比薩

7-11慶樂天奪冠狂撒「買2送2」優惠！網錯亂笑：統一是最大贏家

換季肌膚乾癢又脫屑？這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌！Costco限時特惠中！

7-11咖啡「買7送7」先筆記！萬聖節思樂冰、霜淇淋「買1送1」

【廣編】最哈你的味，韓國哈味零時差！茶聚×統一鮮乳推出香片哈密拿鐵

必勝客人事異動！達美樂嗨喊「家有喜事」　網笑：有這樣挑釁的喔

社畜一人當兩人用超崩潰！入手「辦公室療癒小物」自救　填補上班情緒價值

開媽媽的車衝店亡！台中男「頸部刀傷」血跡噴濺　車內有15萬現金

日大學校園停電「搬乾冰降溫」　研究生未被通知缺氧死

台鐵排骨便當使用冷凍豬排　供貨銷售穩定「未受禁宰影響」

「金孫」東擎興櫃首日飆漲8成　「阿公輩」和碩股價收小黑

林岱樺出庭批檢調 「偽造死人筆錄」　雄檢怒了：勿胡亂放話

快訊／台股收盤下跌44.52點　台積電跌5元至1475

航警收賄近百萬！26次放行走私加熱菸入境　3人收押今起訴

楊謹華放假飛出國「身體第一天就出狀況」！靠兩招自救：真的是齁

大谷翔平締史詩紀錄！單場7度上壘4長打3敬遠　史上第一人

台美建立反毒論壇平台　美國聯邦緝毒署前署長抵台交流

【老闆霸氣】豬瘟疫情公休！肉圓業者薪水照發

消費熱門新聞

必勝客2招牌口味比薩沒了！

7-11慶樂天奪冠「買2送2」　超商優惠懶齊發

7-11咖啡買7送7、冰品買1送1優惠

必勝客人事異動！達美樂嗨喊「家有喜事」　網笑：有這樣挑釁的喔

超商「周一咖啡優惠」10元多1杯

漢堡王華堡雙人餐69折只有3天

這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌

補鈣再突破！一開即飲的「高端鈣飲」　解鎖更好吸收、不卡喉的補鈣新選擇

肯德基雙11優惠限時3周開跑

7-11系統大當機「只能付現」　業者祭「咖啡半價」補償

10大速食店連假優惠懶人包

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠

臺灣旅客韓國街頭驚見金門高粱酒廣告！

更多熱門

相關新聞

再獲肯定　西川淑敏續任名古屋特命大使

再獲肯定　西川淑敏續任名古屋特命大使

推動台日文化交流多年、以日本舞踊為橋梁的西川流台灣支部長西川淑敏，再度獲名古屋市政府肯定，續任「名古屋觀光文化交流特命大使」。這項榮譽職由名古屋市設立，專為表彰對城市形象與國際文化推廣具實質貢獻的人士，今年續任名單中，西川淑敏再次入列，象徵她在文化外交上的堅持與深耕再度被看見。

全運會熱潮延燒　12家名店聯手開辦《土庫宴》

全運會熱潮延燒　12家名店聯手開辦《土庫宴》

10年千日醇老酒譜出浪漫新作

10年千日醇老酒譜出浪漫新作

BLACKPINK降臨高雄！6大地標全亮粉紅燈

BLACKPINK降臨高雄！6大地標全亮粉紅燈

金價飆新高 ！兩岸「團圓金」紀念幣首發銷售

金價飆新高 ！兩岸「團圓金」紀念幣首發銷售

關鍵字：

金門酒廠台灣酒韓國市場K-POP文化交流高粱酒金高金酒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

還是不給打！大谷13局仍被敬遠

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

中華電信ESG「泰舊換新 竹構未來」計畫　助原民青年返鄉撫育竹林固碳愛地球

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面