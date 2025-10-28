臺灣旅客韓國街頭驚見金門高粱酒廣告　網讚「國際級臺灣味！」

▲台灣旅客在韓國街頭驚見金門高粱酒廣告，引發網友熱議與共鳴！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

「沒想到在韓國街頭看到金門高粱酒！」近日，一則台灣旅客在韓國拍下金門酒廠廣告的 Threads 貼文意外引爆討論，不少網友直呼：「台灣品牌好驕傲」、「連在國外都能遇見金門高粱酒」。這篇口碑文也反映出金門酒廠積極推動品牌國際化的成果，近年來更是多軌並進布局韓國市場，讓台灣白酒不僅是伴手禮，更逐步走入亞洲消費者的日常生活。

驚喜偶遇！台灣味登上韓國街頭

這位旅客在首爾街頭散步時，意外看到大型廣告上出現「金門高粱酒」的身影，立刻拍照上傳 Threads，直呼「沒想到在韓國也能看到台灣的金門高粱酒」。貼文曝光後，吸引網友熱烈留言，話題從「品牌好國際」一路延伸到「下次去韓國也要注意有沒有金酒廣告」，意外成為最自然的品牌宣傳。

▲網友紛紛接力分享「我也有看到！」的街頭實照，讓金門高粱酒廣告成為台灣品牌走向國際的新亮點。

韓流助攻 高粱酒成異國文化交流橋樑

其實，金門酒廠早已洞察到韓國市場的潛力。韓國人飲酒文化濃厚，對烈酒接受度高，再加上不少韓國遊客來台旅遊時會選購金門高粱酒作為最具代表性的台灣伴手禮，這些都是品牌跨海布局的重要契機。另一方面，隨著 K-POP、韓劇等韓流在台影響力巨大，加上眾多韓籍啦啦隊、KOL 在台發展，進一步帶動兩地交流熱度，也讓「台灣感性」成為流行話題，台韓之間的文化互動正處於新高點。

全面布局 免稅通路、餐飲酒吧雙線並進

金門酒廠目前已在韓國建立穩健的經銷網絡，合作夥伴涵蓋自 1994 年起合作的 Chun Par International Co., Ltd. 以及 Angels Share Co., Ltd.，產品遍及超市賣場、餐酒館，更計劃進駐便利商店通路，進一步貼近消費者的日常。

同時，2025 年正式與 Kyung Hung Ameth Co., Ltd. 簽署合作協議，進軍韓國免稅市場，將金門高粱酒鋪貨至新羅、樂天、新世界三大免稅集團，並延伸至濟州島免稅店及航空公司機上免稅，打造涵蓋旅客與伴手禮市場的完整銷售網絡。

打造國際品牌力 K-POP、運動賽事齊發力

除了通路經營，金門酒廠也積極透過品牌行銷推廣韓國市場。2024 年曾與韓國超人氣男團 Super Junior 隊長利特合作，推出「創世者桶陳金門高粱酒 No.2」，藉由 K-POP 的龐大影響力打入年輕世代；2025 年「金酒吧 KK Bar」更邀請中職人氣韓籍啦啦隊女神邊荷律擔任一日店長，引發粉絲關注。

同年，金酒盃職業組賽事選手更代表台灣前往首爾「亞洲五十大酒吧」之一的 Le Chamber 客座，帶來融合台灣風土元素的創意高粱調酒，成功讓韓國專業調酒圈與消費者深入體驗金門高粱酒的魅力。

▲不少網友也留言分享在韓國看見金門高粱的驚喜瞬間，直呼「太驕傲了」、「韓國人也愛喝」！

金酒精神：文化入酒、跨界無界限

金門酒廠表示，韓國市場的高度接受度讓他們看見更多機會，未來將持續透過伴手禮禮盒、免稅市場及跨國交流活動推動品牌年輕化，創造多元飲用情境。以「文化入酒，當代品酩」為核心精神，讓金門高粱酒不僅是一款酒，更成為跨越世代與國界的文化符號，持續鞏固在韓國市場的定位，並放眼全球舞台。

