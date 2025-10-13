BLACKPINK週末降臨高雄開唱　6大地標亮粉紅燈連7天應援

▲BLACKPINK週末降臨開唱，高雄6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

全球大勢女團BLACKPINK世界巡迴演唱《DEADLINE》高雄場，即將於10月18、19日 （六、日）在世運主場館登場，預計吸引近十萬歌迷前來朝聖。為歡迎天團降臨，高市府特地在六大地標展開7天點燈應援，讓全高雄變身粉紅色系，歡迎全世界BLINK來到高雄！

「BLACKPINK IN YOUR AREA！」K-POP天團BLACKPINK降臨，全城變身粉紅色系，高雄市長陳其邁宣布，在高雄六大地標自13日起每晚17:30至22:30，將展開七天點燈應援。包含愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站，以及美麗島捷運站，都將亮起粉紅燈光，為BLACKPINK應援。

另外，為迎接廣大海內外BLINK再次齊聚高雄，高市府除延續兌換面額50元的商圈夜市優惠券，更推出一系列應援響應活動，「韓味美食JUMP吃最優惠」串連高雄在地20家韓食餐廳推出十月份樂迷專屬優惠。

市府還與高雄知名舞蹈教室及餐酒館聯手舉辦「K-POP RANDOM DANCE隨播即跳舞蹈大賽」，於演唱會前夜10月17日在中央公園商圈舉行。同時10月17日至19日將在高雄捷運左營站發券櫃檯，設置演唱會主視覺打卡牆，邀請粉絲們一起提前熱舞暖身、打卡留念，讓追星體驗再升級。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，近兩年高雄儼然成為海內外大咖巡演的熱門城市，相隔二年半再次迎接BLACKPINK再訪高雄，來自各地的BLINK在此相會，高雄將以滿滿熱情迎接每位到訪樂迷，串連全市商圈夜市、百貨、KTV、餐酒館等，要讓整座城市一起應援。

本次特別串連高雄多家韓食餐廳推出相關優惠，粉絲憑商圈夜市優惠券消費，就能享有贈送辣炒年糕、海鮮煎餅、加1元多1份等多重好康，要好好款待各位歌迷。

市府也歡迎各位粉絲朋友提前來高雄參與「前夜祭」，將於中央公園商圈舉辦的隨播即跳舞蹈大賽，不僅多首Kpop金曲一起JUMP，更準備韓星必拍「360度環繞自拍機(360 Spinning Video Booth)」，歡迎粉絲留下高雄追星的精彩時刻。

經發局補充，樂迷憑指定演唱會門票即可至6處捷運站(左營、美麗島、巨蛋、高雄車站、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站)兌換50元商圈夜市優惠券，左營站發券櫃檯更將設置演唱會打卡牆，歡迎粉絲一下高鐵就來打卡！