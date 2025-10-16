　
地方 地方焦點

香氣搶先開跑！全運會熱潮延燒　12家名店聯手開辦《土庫宴》

▲「2025土庫國際生活節」將登場，國際舞團與在地團隊共演嘉年華，展現文化交流新魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善與地方貴賓、商圈代表在土庫庄役場共同啟動《土庫宴×美食小旅行》，宣告活動正式登場。。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

 今（16）日全運會前夕，雲林縣政府與土庫鎮公所、土庫好COOL商圈發展協會攜手，在充滿歷史味的「土庫庄役場」舉辦《土庫宴×美食小旅行》啟動記者會。縣長張麗善、建設處長廖政彥、商圈理事長魏安助與多位地方代表齊聚，現場香氣與掌聲交錯，一場結合風土、文化與美味的序曲，就此揭開。

雲林縣長張麗善笑著說，雲林不只是「農業大縣」，更是「美食寶庫」，從百年小吃攤到青年創業品牌，都能嚐出土地的故事。「土庫的每一道菜，都是人情與歲月的味道。」她語氣堅定，邀請全運會期間造訪雲林的遊客「多走一步來土庫」，親身體驗這場美食文化盛宴。

記者會現場展示的料理陣容讓人目不暇給，有香氣撲鼻的阿海師鴨肉麵線、Q彈滑口的雙糕潤、熱氣翻騰的怪人花枝鱔魚麵，還有川龍食堂、萬源製麵舖、品珍香麵包、順成油廠、珍和蟹老闆、烏雞郎、曬月亮的貓、樂米工坊與海王子茶飲等12家名店齊聚。從老字號到新品牌，一桌料理道盡跨世代的傳承與創新，吃進嘴裡的是香氣，嚐進心裡的是鄉愁。

建設處長廖政彥指出，縣府特別配合114全運會推出「期間限定土庫美食小旅行」，10月21、22日連續兩天舉行，每梯次20人、滿10人即成團。遊客不只吃美食，還能走進老街、體驗職人手作，最後還有精美伴手禮帶回家，「讓旅程從味蕾開始，到回憶結尾。」

而接下來的「2025土庫國際生活節」更將於10月25日登場，現場安排馬紹爾群島舞蹈、德國手風琴、哥倫比亞舞團等國際演出，並串聯土庫國小舞龍隊、馬光國中管樂團等在地團體，共同營造繽紛嘉年華氛圍。壓軸還有熱鬧踩街、馬戲團表演與摸彩活動，預料將吸引上千人潮湧入小鎮。

商圈理事長魏安助透露，《土庫宴》將於11月22日壓軸登場，特別設計10道風土料理，每道菜背後都有一段土庫的故事，並搭配說菜導覽與文化講述，「希望讓人邊吃邊聽，吃出地方的靈魂。」當天下午更安排「土庫街區文化導覽」，帶領遊客穿梭廟埕、老屋與傳統產業據點，讓人一邊散步、一邊品味歷史。

▲「2025土庫國際生活節」將登場，國際舞團與在地團隊共演嘉年華，展現文化交流新魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2025土庫國際生活節」將登場，國際舞團與在地團隊共演嘉年華，展現文化交流新魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


香氣搶先開跑！全運會熱潮延燒　12家名店聯手開辦《土庫宴》

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

