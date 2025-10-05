金價飆新高 ！兩岸「團圓金」紀念幣首發銷售

▲大陸農業銀行首發代理銷售「團圓金」主題貴金屬紀念幣。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

金價持續飆升、投資熱潮高漲的背景下，「一枚金幣，兩岸同心」——「團圓金」主題貴金屬紀念幣捐贈活動日前在北京舉行。據國際金價最新數據顯示，因全球金融市場不確定性上升，金價已突破每盎司2600美元關口，創下歷史新高。在這樣的市場環境下，「團圓金」不僅具有金融層面的保值意義，更被賦予了兩岸文化情感交流的重要象徵。

「團圓金」緣起於大陸首部全流程AI動畫電影《團圓令》，這部影片以科技手法講述中華民族的團圓故事。而紀念幣正是這份文化創新的延伸。

大陸民革中央祖國和平統一促進委員會副主任李霭君指出，「團圓金」結合電影文化IP與貴金屬產品，既拓展了文化產業的價值鏈。

據介紹，「團圓金」的最大亮點是將2025版貓熊金幣與紫禁城建成600周年紀念幣兩大「國家名片」融合。貓熊金幣作為全球五大投資金幣之一，代表國家金融信用與實力；紫禁城紀念幣則承載深厚的歷史文化底蘊。「兩者結合，不僅是文化與金融的碰撞，更將「兩岸一家親、共慶團圓」的情感轉化為可觸可感、可代代傳承的載體。」

活動現場播放《團圓令》預告片與「團圓金」文化短片，讓外界更直觀地理解其背後的文化情懷。「團圓金」項目負責人焦劍偉表示，這枚金幣的價值不僅在於其貴金屬屬性，更在於它承載的文化內涵與民族記憶，也是金融市場中的硬通貨。

目前，「團圓金」已透過大陸農業銀行首發代理銷售。在金價創新高、貴金屬收藏與投資熱度持續升溫的時刻，「團圓金」不僅是金融保值的選擇，更成為兩岸同胞共享團圓、共築未來的重要象徵。