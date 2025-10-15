【廣編】10年千日醇老酒譜出浪漫新作　全台首款「情歌熟成」高粱酒限量上市

▲58金高千日醇老酒熟成過程中使用經典搖滾情歌〈愛你一萬年〉，推出全台首支「情歌熟成」的高粱酒。

圖、文／黑松公司提供

聽情歌熟成的酒，究竟是什麼滋味？黑松公司攜手金門酒廠挑戰全新嘗試，在「58金高千日醇」熟成過程中，使用跨世代傳唱的浪漫搖滾情歌〈愛你一萬年〉，推出全台首款「情歌熟成」高粱酒──「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」。不只納入業界第一款以「情歌熟成版」的高粱酒，更貼心搭配「同年同月同日」裝瓶的經典版千日醇，讓酒迷們能夠透過對照式品飲。「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」，10月15日起將於全台7-ELEVEN、全家便利商店開放預購及各大酒類專賣店陸續上市，750ml兩入盒裝建議售價1,440元（實際價格與庫存依各通路為準）。

市場銷售第一的金高老酒品牌58金高千日醇存放於專屬的黑松老酒熟成倉，在全時溫溼度監控及微厭氧熟成環境下，確保每一滴酒液都是在最佳環境中靜靜呼吸、緩緩轉化，並隨著歲月推移綻放出各年份獨有的迷人陳香。此次將千日醇創新結合情歌熟成概念，替十年老酒安排了一場搖滾音樂洗禮，帶來不一樣的風味及更溫醇甘潤的口感。欲了解更多訊息，請關注「58度金門高粱酒」FB粉絲團：https://www.facebook.com/58KKLfans