　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

推動台日文化交流再獲肯定　西川淑敏續任名古屋特命大使

▲西川淑敏老師今年再度獲得肯定，續任「名古屋觀光文化交流特命大使」榮譽職位。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西川淑敏老師今年再度獲得肯定，續任「名古屋觀光文化交流特命大使」榮譽職位。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

推動台日文化交流多年、以日本舞踊為橋梁的西川流台灣支部長西川淑敏，再度獲名古屋市政府肯定，續任「名古屋觀光文化交流特命大使」。這項榮譽職由名古屋市設立，專為表彰對城市形象與國際文化推廣具實質貢獻的人士，今年續任名單中，西川淑敏再次入列，象徵她在文化外交上的堅持與深耕再度被看見。

名古屋市官方指出，西川淑敏長年以日本舞踊為核心，持續推動台日文化互訪。就在今年7月30日，「名古屋市立高校生海外派遣團」再次造訪「西川淑敏舞踊知家」，進行文化觀摩與互動，學生們穿著浴衣學舞、體驗傳統禮節，氣氛熱絡。這不僅是一場交流，更是她多年耕耘成果的實證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲西川淑敏老師今年再度獲得肯定，續任「名古屋觀光文化交流特命大使」榮譽職位。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲近百名身著浴衣的舞者在西川淑敏帶領下，以傳統舞姿搭配現代節奏，沿途吸引目光。（圖／記者游瓊華翻攝）

「文化需要被看見，也要被傳遞。」西川淑敏受訪時語氣柔和，卻堅定。她說，未來仍將以舞踊教學、演出與文化講座為主軸，深化日本傳統藝術在台灣的根基，同時促進藝術與教育領域的長遠合作，「這是榮譽，更是一份責任。」

為確保教學品質與傳承正統，西川流台灣支部近年全面導入名古屋總部認證制度。學員從入門課程起，須依階段通過技藝考核，才能晉升至「名取」（取得藝名）與「師範」（具教學資格）等級。課程不僅重技，更重文化理解，讓學員在舞步間體會日本美學的精神底蘊。

西川淑敏同時強調「育才」的重要，近年積極推動獎學金、文化營隊與赴日研習計畫，扶植年輕一代成為推動日式傳統藝術的新力量。「如果文化不傳承，就會失溫。」她說，這些努力都是希望讓傳統持續發光。

延續文化交流熱潮，「2025 鈴蘭通散步納涼會 × 西川流日本舞踊百人踩街表演」將於本週六晚間在台中中山路登場，號稱全台規模最大的日式浴衣踩街活動。活動將封街舉行，從台中火車站一路延伸至柳川綠園道，近百名身著浴衣的舞者在西川淑敏帶領下，以傳統舞姿搭配現代節奏，沿途吸引目光。今年主題為「行走中的文化展演」，參與民眾也能體驗成為祭典的一部分。

▲西川淑敏老師今年再度獲得肯定，續任「名古屋觀光文化交流特命大使」榮譽職位。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2025 鈴蘭通散步納涼會 × 西川流日本舞踊百人踩街表演」將於本週六晚間在台中中山路登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

 
►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／坤達已搭機返台！抵台時間曝光　一落地將拘提
馬太鞍「大小堰塞湖」最新空拍畫面曝！季連成：全球數一數二大
玻璃破大洞！台中新光三越8F「暫用膠帶補強」　危險區圍拒馬
北宜山區總雨量上看1100毫米　估豪雨還要下3天
快訊／台中新光三越8F外牆玻璃破大洞
快訊／陳柏霖口罩脫了！微笑致謝：讓我面對年少取巧荒謬的選擇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

龍鳳齊現幸福滿潭！日月潭集團婚禮　30對新人穿越古今許終身

推動台日文化交流再獲肯定　西川淑敏續任名古屋特命大使

陳柏霖閃兵價10萬爆熱議！一票酸「殺價高手」：組團殺價博弈

北宜山區總雨量上看1100毫米　估豪雨還要下3天

Respect！8男星「超狂軍旅背景」　王傑、戴立忍是海龍蛙兵出身

【廣編】艾萬霖生技發表「ExoNoa諾亞人類外泌體保養品系列」　攜手金鐘影后天心開啟抗老保養新紀元

以行動守護家的每個角落　讓幸福成為台中的日常習慣

快訊／宜蘭明天是否停班課　今晚8點前宣布

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

「有實力的根本就不怕當兵！」　他喊惡質：輕放只會有更多人模仿

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

龍鳳齊現幸福滿潭！日月潭集團婚禮　30對新人穿越古今許終身

推動台日文化交流再獲肯定　西川淑敏續任名古屋特命大使

陳柏霖閃兵價10萬爆熱議！一票酸「殺價高手」：組團殺價博弈

北宜山區總雨量上看1100毫米　估豪雨還要下3天

Respect！8男星「超狂軍旅背景」　王傑、戴立忍是海龍蛙兵出身

【廣編】艾萬霖生技發表「ExoNoa諾亞人類外泌體保養品系列」　攜手金鐘影后天心開啟抗老保養新紀元

以行動守護家的每個角落　讓幸福成為台中的日常習慣

快訊／宜蘭明天是否停班課　今晚8點前宣布

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

「有實力的根本就不怕當兵！」　他喊惡質：輕放只會有更多人模仿

拋2026「重心放南台灣」　鄭麗文：黨中央要給這3藍委最大助力

每天多一點練習！「5件小事」讓你找回快樂　允許自己慢慢變好

日本新首相高市早苗「內閣名單」出爐　今晚上任！

快訊／坤達涉閃兵已搭機返台！「抵台時間」曝光　一落地將被拘提

越捷航空停租2架中國C909客機　曾是習近平訪越成果

台中旅展殺很大！業者推早鳥價　屬「馬」再折千

獨／31歲女縮胃腦病變「癱床包尿布」　名醫：她住院還吃麥當勞

力積電第三季每股虧損0.65元　看好記憶體動能延續到明年上半年

邱垂正：絕不屈服於中國武力威嚇　台灣永不投降

從築路英雄到守護醫療　高榮台南分院榮民節喚醒世代記憶與感恩

生活熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

修杰楷、陳柏霖都認閃兵！律師曝刑責差異

新北沒放假被罵　議員：出不出門你可以決定

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

風神將轉向！　今明「大量降雨」

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

鬼滅展亂象！代排阿嬤被考主角名答不出

更多熱門

相關新聞

豐原「慶山明仁」上樑大典　政商名流齊聚

豐原「慶山明仁」上樑大典　政商名流齊聚

10月18日「慶山明仁」舉辦上樑大典，不只是建築的重要時刻，更象徵著一座新地標在豐原百年豐華的土地上誕生，也彰顯其價值。象徵建築、時間與人文的融合，現場活動充滿深度且隆重，立法院副院長、台中市議員陳清龍、富邦人壽董事長林福星等貴賓皆出席為這一場難得的跨界藝術饗宴喝采。

假普發1萬簡訊訊號源本尊曝！12人上當

假普發1萬簡訊訊號源本尊曝！12人上當

睽違4年！　改名6次「白派豪宅」每坪5字頭成交高樓戶

睽違4年！　改名6次「白派豪宅」每坪5字頭成交高樓戶

台版豆豆先生過馬路遭撞死！撞擊瞬間曝

台版豆豆先生過馬路遭撞死！撞擊瞬間曝

豐原騎士閃流浪貓摔落山谷　

豐原騎士閃流浪貓摔落山谷　

關鍵字：

文化交流西川淑敏台日文化日本舞踊台中

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面