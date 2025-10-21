推動台日文化交流再獲肯定　西川淑敏續任名古屋特命大使

▲西川淑敏老師今年再度獲得肯定，續任「名古屋觀光文化交流特命大使」榮譽職位。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

推動台日文化交流多年、以日本舞踊為橋梁的西川流台灣支部長西川淑敏，再度獲名古屋市政府肯定，續任「名古屋觀光文化交流特命大使」。這項榮譽職由名古屋市設立，專為表彰對城市形象與國際文化推廣具實質貢獻的人士，今年續任名單中，西川淑敏再次入列，象徵她在文化外交上的堅持與深耕再度被看見。

名古屋市官方指出，西川淑敏長年以日本舞踊為核心，持續推動台日文化互訪。就在今年7月30日，「名古屋市立高校生海外派遣團」再次造訪「西川淑敏舞踊知家」，進行文化觀摩與互動，學生們穿著浴衣學舞、體驗傳統禮節，氣氛熱絡。這不僅是一場交流，更是她多年耕耘成果的實證。

▲近百名身著浴衣的舞者在西川淑敏帶領下，以傳統舞姿搭配現代節奏，沿途吸引目光。（圖／記者游瓊華翻攝）

「文化需要被看見，也要被傳遞。」西川淑敏受訪時語氣柔和，卻堅定。她說，未來仍將以舞踊教學、演出與文化講座為主軸，深化日本傳統藝術在台灣的根基，同時促進藝術與教育領域的長遠合作，「這是榮譽，更是一份責任。」

為確保教學品質與傳承正統，西川流台灣支部近年全面導入名古屋總部認證制度。學員從入門課程起，須依階段通過技藝考核，才能晉升至「名取」（取得藝名）與「師範」（具教學資格）等級。課程不僅重技，更重文化理解，讓學員在舞步間體會日本美學的精神底蘊。

西川淑敏同時強調「育才」的重要，近年積極推動獎學金、文化營隊與赴日研習計畫，扶植年輕一代成為推動日式傳統藝術的新力量。「如果文化不傳承，就會失溫。」她說，這些努力都是希望讓傳統持續發光。

延續文化交流熱潮，「2025 鈴蘭通散步納涼會 × 西川流日本舞踊百人踩街表演」將於本週六晚間在台中中山路登場，號稱全台規模最大的日式浴衣踩街活動。活動將封街舉行，從台中火車站一路延伸至柳川綠園道，近百名身著浴衣的舞者在西川淑敏帶領下，以傳統舞姿搭配現代節奏，沿途吸引目光。今年主題為「行走中的文化展演」，參與民眾也能體驗成為祭典的一部分。

▲「2025 鈴蘭通散步納涼會 × 西川流日本舞踊百人踩街表演」將於本週六晚間在台中中山路登場。（圖／記者游瓊華翻攝）