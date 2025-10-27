獨／25歲正妹交纏CEO雙亡！現場驗出4毒品...前男友喊話還她公道

▲信義區豪宅爆男女雙屍案，25歲正妹交纏CEO亡，前男友喊話還她公道 。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區永吉路25日晚間發生豪宅雙屍命案，37歲9億CEO陳姓富商與25歲曾姓女子被發現陳屍在客廳地板上，客廳桌上有不明白色粉末和半顆藥錠及電子煙彈，警方到場透過毒品快速檢驗試劑，初篩結果驗出包含新興毒品喵喵、K他命、一粒眠和大麻毒品成分，但為求慎重以特急件採樣封存函送刑事局鑑識中心化驗，至於2人確切死因是否與毒品有關，仍待解剖化驗。

曾女為桃園楊梅在地人，國小國中均是桃園當地游泳選手，後來到高雄市念完高中、大學；因個性開量外貌亮麗，追求者眾多，高雄一名曾與曾女交往的前男友質疑：曾女生活習慣良好，個性開朗就是一般女大生，從來沒有吸食毒品習慣，懷疑陳姓富商開毒趴餵藥、造成曾女用藥過量死亡。

▲信義雙屍，男方家屬到場相驗。（圖／記者黃彥傑攝）

由於雙屍命案今已第3天，但警方尚未查出毒品供應者及毒品來源，與一般刑案偵辦方向迥異，也無法斷定豪宅命案現場的毒品究竟是由誰供應？曾女前男友質疑，前女友今年9月後失聯，甚至連社群帳號都低調封鎖，卻在一個月後命喪富商的豪宅，認為警方有必要把毒品來源調查清楚，還給死者一個公道。

