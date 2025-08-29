　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

善化警夜襲廢棄工寮！抄了「喵喵」製毒工廠　查獲39公斤毒品

記者林東良／台南報導

台南善化分局警方掌握情資，鎖定台南、高雄交界處一處隱密廢棄工寮疑似為製毒工廠，經多日蒐證後，專案小組於8月27日深夜出擊，潛行1公里趁月黑時攻堅，當場查獲張姓、李姓及陳姓男子3人，並搜出大量三級毒品「喵喵」及相關製毒工具。

▲台南市善化分局警方夜襲工寮，當場瓦解隱密製毒工廠，逮捕3嫌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市善化分局警方夜襲工寮，當場瓦解隱密製毒工廠，逮捕3嫌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市善化分局警方夜襲工寮，當場瓦解隱密製毒工廠，逮捕3嫌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方表示，該工寮地處偏僻、人煙罕至，現場沒有光源，專案小組為避免打草驚蛇，先在暗夜中潛行並埋伏數小時，見3嫌專心製毒時果斷行動，雖嫌犯一度抗拒，仍遭壓制逮捕。

▲台南市善化分局警方夜襲工寮，當場瓦解隱密製毒工廠，逮捕3嫌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場查獲第四級毒品4-甲基苯丙酮刮取殘渣約3.43公克，以及第三級毒品4-氯甲基卡西酮毛重50.79公斤（淨重約39.29公斤），另起出攪拌機、鹽酸、溴水、甲苯及塑膠桶等製毒器材。專案小組再帶張嫌返回其租屋處，當場查扣分裝完成的喵喵毒品20.8公克、14.63公克，及封口機、攪拌機等工具，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

▲台南市善化分局警方夜襲工寮，當場瓦解隱密製毒工廠，逮捕3嫌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，張嫌等人疑似透過購買化學物質從事製毒，專案小組早前已鎖定行蹤並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。善化警分局長劉柏陞強調，新興毒品常以變裝手法吸引年輕人，危害身心甚鉅，且製程會產生刺鼻惡臭。他呼籲，如民眾發現可疑人士購買特殊化學藥劑，或住家附近有異味，應立即撥打110檢舉，共同守護青少年健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫安佐前任阿乃「公開截圖曝媽被恐嚇」　還傳身分證威脅
少女露營遭軍人兒性侵　闆娘連發2聲明：女方主動想認識
預售市場冷清　台中近9成建案7月交易掛蛋
用5年是基本！「一支iPhone能撐多久」答案驚呆
青少棒奪世界冠軍　運彩公會理事長豪撒60萬獎金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

少女南投露營遭軍人兒性侵　闆娘連發2聲明：不相信有性侵行為

通緝犯當車手拒檢！狂催油門連撞警車、公車　桃園警破窗逮人

不爽被搭訕「2女當街醉毆1男」她怒踹2警　再吃妨害公務罪

善化警夜襲廢棄工寮！抄了「喵喵」製毒工廠　查獲39公斤毒品

民眾黨批違法偵訊「清洗筆錄」　北檢駁斥：彭振聲本人沒意見

「妳媽都不跟我做」強吻女兒脖子還摸下體　桃園狼父判刑4年半

奈奈子「4女侍1夫」裸湯片流出　挨酸「肉便器」怒告5網友慘敗

65歲豬哥博士生調戲人妻同學　強拉手親吻色喊「很好摸」下場曝

夫看A片驚見妻是女主角「4年前就不給碰」提告　離婚拿回499萬

快訊／高雄砂石車與機車事故　騎士人車倒地送醫...現場畫面曝

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

少女南投露營遭軍人兒性侵　闆娘連發2聲明：不相信有性侵行為

通緝犯當車手拒檢！狂催油門連撞警車、公車　桃園警破窗逮人

不爽被搭訕「2女當街醉毆1男」她怒踹2警　再吃妨害公務罪

善化警夜襲廢棄工寮！抄了「喵喵」製毒工廠　查獲39公斤毒品

民眾黨批違法偵訊「清洗筆錄」　北檢駁斥：彭振聲本人沒意見

「妳媽都不跟我做」強吻女兒脖子還摸下體　桃園狼父判刑4年半

奈奈子「4女侍1夫」裸湯片流出　挨酸「肉便器」怒告5網友慘敗

65歲豬哥博士生調戲人妻同學　強拉手親吻色喊「很好摸」下場曝

夫看A片驚見妻是女主角「4年前就不給碰」提告　離婚拿回499萬

快訊／高雄砂石車與機車事故　騎士人車倒地送醫...現場畫面曝

孫安佐前任阿乃「公開截圖曝媽被恐嚇」　還傳身分證威脅：別想躲

不想等到60歲才享受生活　國外年輕人開始興起「微退休」模式

日本安中市長首訪台南　黃偉哲盼深化觀光、體育、教育交流

少女南投露營遭軍人兒性侵　闆娘連發2聲明：不相信有性侵行為

19歲新星強勢登場！獅隊張宥謙31日將迎初登板　餅總持不同想法

環境里程碑！　嘉大環境部共建生質物循環研發中心

通緝犯當車手拒檢！狂催油門連撞警車、公車　桃園警破窗逮人

媽媽餵點名配方奶含高糖遭炎上　二寶爸男星說話了！

Grok Code Fast 1開發者指南曝光！「上下文」與「快迭代」是關鍵

再槓北市長照涵蓋率　呂建德：資源拿得多只贏離島不需檢討？

【阿金也想玩】地震來黃金獵犬淡定跟上小主人到桌下一起避難XD

社會熱門新聞

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

斷魂畫面曝　71歲嬤遭大貨車重輾爆血亡

超思蛋詐6085萬　農業高官全脫身

泰女躲台中賣淫一次只分600塊

未成年少女南投露營控遭性侵

屏東男採野菜失蹤　8小時後水溝尋獲送醫

柯文哲大戰檢「我絕不投降」

更多熱門

相關新聞

快訊／屏東鹽埔漁港火燒船！火舌濃煙直竄天際

快訊／屏東鹽埔漁港火燒船！火舌濃煙直竄天際

屏東縣新園鄉鹽埔漁港29日下午2時許發生一起火警！一艘漁船因不明原因起火，警消獲報後趕赴現場，因風勢強勁濃煙火舌不斷狂竄，目前仍在搶救中，至於詳細起火原因、經過，仍有待火勢撲滅後，由火調人員進一步調查釐清。

飼主跟警聊狗自爆有喝酒　空氣瞬間凝結

飼主跟警聊狗自爆有喝酒　空氣瞬間凝結

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

阿伯闖紅燈逆向遭警攔截！　違規影片瘋傳

阿伯闖紅燈逆向遭警攔截！　違規影片瘋傳

高雄阿姨超扯！逆向鑽車陣整排駕駛急閃

高雄阿姨超扯！逆向鑽車陣整排駕駛急閃

關鍵字：

善化夜襲廢棄工寮喵喵製毒工廠影音

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

「AV界蛇姬」逆天長腿拍寫真　三點不露全入鏡了

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面