善化警夜襲廢棄工寮！抄了「喵喵」製毒工廠　查獲39公斤毒品

記者林東良／台南報導

台南善化分局警方掌握情資，鎖定台南、高雄交界處一處隱密廢棄工寮疑似為製毒工廠，經多日蒐證後，專案小組於8月27日深夜出擊，潛行1公里趁月黑時攻堅，當場查獲張姓、李姓及陳姓男子3人，並搜出大量三級毒品「喵喵」及相關製毒工具。

▲台南市善化分局警方夜襲工寮，當場瓦解隱密製毒工廠，逮捕3嫌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方表示，該工寮地處偏僻、人煙罕至，現場沒有光源，專案小組為避免打草驚蛇，先在暗夜中潛行並埋伏數小時，見3嫌專心製毒時果斷行動，雖嫌犯一度抗拒，仍遭壓制逮捕。

現場查獲第四級毒品4-甲基苯丙酮刮取殘渣約3.43公克，以及第三級毒品4-氯甲基卡西酮毛重50.79公斤（淨重約39.29公斤），另起出攪拌機、鹽酸、溴水、甲苯及塑膠桶等製毒器材。專案小組再帶張嫌返回其租屋處，當場查扣分裝完成的喵喵毒品20.8公克、14.63公克，及封口機、攪拌機等工具，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方指出，張嫌等人疑似透過購買化學物質從事製毒，專案小組早前已鎖定行蹤並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。善化警分局長劉柏陞強調，新興毒品常以變裝手法吸引年輕人，危害身心甚鉅，且製程會產生刺鼻惡臭。他呼籲，如民眾發現可疑人士購買特殊化學藥劑，或住家附近有異味，應立即撥打110檢舉，共同守護青少年健康。