獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻」

▲女星老公、電視台前製作人李能謙涉詐20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪／台北報導

詐團透過臉書假冒輝達集團執行長、AI教父黃仁勳成立臉書粉專，邀約民眾代操外匯投資，騙上百名眾吸金逾1300萬元，新北市刑大日前鎖定詐團在台臉書廣告操盤的代理商，6月收網赫然發現台灣知名節目製作人、藝人劉香君丈夫李能謙涉案，將他拘提到案。並在北市中山區、高雄大寮李能謙任職的公司和個人工作室內查扣數十部電腦主機。

檢警調查發現：李能謙任職行政總監的「皇御科技公司」宣稱網路行銷公司，實則配合東南亞詐團在臉書等社群平台刊登詐團廣告誘民眾投資。檢警續查案情：發現皇御科技受雇長期擔任台灣網路社群平台的網軍，企圖操作網路聲浪，對此檢方正深入追查中。

▲李能謙公司製作假的黃仁勳粉專涉嫌詐騙上百人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今年6月10日，新北市刑大發動搜索行動，幹員分赴皇御科技公司北市林森北路辦公室、該公司行政總監李能謙位於高雄大寮的個人工作室，當場查扣上百部電腦主機、以及冒名黃仁勳臉書假粉專的相關跡證，專案小組成員在電腦硬碟內發現大批臉書、IG等社群平台假帳號且數量驚人。

據了解，警方當下查扣百台桌上型電腦，平均每台電腦特定EXCEL文件內儲藏大批關於臉書、脆相關社群平台的ID、帳號姓名、密碼等資料，以每組電腦擁有100筆帳號計算，光是李能謙及皇御公司最少就掌握控制近7000筆人頭帳號。

▲李能謙在高雄一處香蕉園旁工作室遭警逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

經追查李能謙除了幫詐團成立假粉專買廣告曝光度，也收錢讓所控假帳號，幫特定粉專按讚追蹤，以假行銷真犯罪手法，幫詐團粉專添增可信度；社群平台Dcard早在今年2月就有社會新鮮人爆料皇御科技：「三手菸環境、後面有一塊是阿弟仔在做灰色跨國詐騙、老闆有詐騙前科會罵三字經，主管是一知名的李姓導演」，文中講的李姓導演，就是台灣偶像劇推手，知名電視劇製作人李能謙。

但有網友回文抱怨「皇御」公司惡意欠薪，勞資調解往往允諾償付「後面直接裝死、強制執行也沒錢扣」根本把員工當免洗筷。原來李能謙不僅涉幫東南亞詐團刊登廣告成立假臉書粉專詐騙民眾，也涉入近年新興的網軍行業。

