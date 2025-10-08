　
社會 社會焦點 保障人權

桃園男自大陸空運150公斤「喵喵」原料入境　被起訴+聲押獲准

▲桃園地檢署檢察官今年6月間指揮桃園市調處在蘆竹區查獲趙姓男子運輸俗成「喵喵」之四級毒品「1-甲基苯基-1丙酮」等證物。（圖／桃園地檢署提供）

▲趙姓男子自大陸空運俗稱「喵喵」之四級毒品原料入境。（圖／桃園地檢署提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署於今年5月間經法務部調查局桃園市調查處、財政部關務署臺北關獲知運毒集團自中國大陸運輸大量毒品進入我境內之情資，指派緝毒組檢察官蕭博騰指揮市調處成立專案小組，於今年6月間在蘆竹區南崁交流道附近查獲趙姓男子到案，當場查扣近150公斤俗稱「喵喵」之四級毒品原料「1-甲基苯基-1丙酮」等證物，趙男經檢方複訊後依危害防制條之運輸第四級毒品等罪嫌於昨（7）日提起公訴，並向法院聲請羈押禁見獲准。

檢調調查，40歲趙姓男子透過通訊軟體LINE與暱稱「水源」之姓名不詳之運毒集團男子連繫，由「水源」自大陸地區運輸桶裝之四級毒品「1-甲基苯基-1丙酮」，亦即俗稱「喵喵」之毒品原料，委託不知情航運業者承攬運輸至桃園機場華儲快遞專區，趙男則於6月8日晚間10時許，透過LINE與「水源」聯繫後，以2萬元之代價載運該批毒品運輸至蘆竹區南崁交流道附近，被埋伏之桃園市調處人員當場查獲，現場扣得總計6大桶之第四級毒品「1-甲基苯基-1丙酮」，毛重150公斤，經鑑定後純質淨重為142餘公斤。

▲桃園地檢署檢調查獲趙姓男子運輸俗成「喵喵」之四級毒品「1-甲基苯基-1丙酮」，共計6大桶等證物。（圖／桃園地檢署提供）

桃檢檢察官蕭博騰複訊時，被告趙姓男子坦承犯行不諱，檢方根據市調處現場查扣之四級毒品「1-甲基苯基-1丙酮」等證物，偵結依危害防制條例之運輸第四級毒品等罪嫌於昨日起訴，並向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方考量本件查獲毒品數量甚鉅且保管不易，有侵害人體健康而危害保管人員安全之風險，屬於易生危險之物品，已於偵查終結前依刑事訴訟法、毒品危害防制條例及檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法等規定，先行依檢察官職權核發命令取樣後銷燬，以減少毒品保管風險、落實新世代反毒策略。

桃檢指出，本案查扣之第四級毒品「1-甲基苯基-1丙酮」係第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」之先驅原料，且純度極高，若經製成新興毒品流入市面將造成極大危害，戕害國人身心甚鉅，所幸經檢調與海關即時攔阻，展現政府截毒於關口、緝毒於境內之反毒決心。

挖土機超人敗血症亡！張善政指示社會局全力協助...下午靈堂致意

鄭文燦涉貪案違法監聽爭議　審判長「我說了算」要檢辯交作業

蹲地緊握挖土機超人媽媽手！張善政致哀慰藉：絕不會讓家屬孤單

10/07 全台詐欺最新數據

