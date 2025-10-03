獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

▲電視台前製作人李能謙涉一頁式詐騙廣告投放遭拘提後交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪／台北報導

藝人劉香君老公，台灣偶像劇推手資深製作人李能謙日前因幫境外詐團刊登偽冒輝達執行長黃仁勳詐騙臉書粉專遭新北市刑大拘提，檢察官複訊後諭知20萬元交保候傳。李能謙與皇御科技公司的「網軍集團」因此浮上檯面。據了解，李男長期在電視台擔任製作，落網後稱自己在某媒體工作，但檢警查扣到他的實體工作計畫，李在落網前的任務，竟是操縱數千筆包含皇御總部和個人工作室社群帳號，努力「扮演智障小草」「醜化民眾黨和黃國昌」，幕後委託人及相關金流仍有待檢警追查。

經網路查詢，皇御科技負責人是歐秉漢，李能謙則是在新冠肺炎疫情警戒期間無法拍戲，透過媒體友人介紹認識歐秉漢，兩人相談甚歡，歐邀李到皇御擔任行政總監，掌管皇御公司電腦機房及網路行銷事業。

歐秉漢數年前操縱網軍介入桃園立委選舉，違反選罷法遭起訴，歐於2023年9月棄保逃往柬埔寨，皇御機房實際負責人則由李能謙接任，歐則在東南亞以通訊軟體告知李及工程師須配合詐團網路行銷的事項，李也憑藉自己曾在媒體公司、子公司工作的充沛人脈，接受委託在網路以惡搞哽圖、不實言論、甚至扮演敵對陣營「無腦粉」的卑劣手段操縱網路輿論。

▲藍白綠政治人物都曾是皇御網軍集團惡搞的被害對象。（圖／翻攝畫面、下同）

據傳李能謙的網軍「生意很好」，因此近年在高雄大寮另成立南部工作機房，並讓皇御總部工程透過遠端設定方式南北串聯，以大陸製的 Android 模擬器、黑客使用的快速批量跳板程式，能在短時間就創立大批臉書等社群平台人頭帳號。

檢警判斷，李能謙操盤的網軍集團相當專業，從委託金主，接案人到外包公司、附屬集團的子公司層層轉包，藉此讓隱身幕後委託假消息的資金、實際委託者身分難以追查。

知情者透露，李能謙行銷集團與其說是網軍，不如說是個專業收錢辦事的「網路雇傭兵」集團；海量人頭帳號刻意扮演「低能小草」「無腦粉」刻意招致一般民眾反感，降低特定政黨、政治人物的支持度。知情者呼籲民眾上網「網路政治理念」筆戰能免則免，因為海量批次創建的人頭帳號，加上刻意撰寫的意識形態哽圖，不實資訊腳本渲染，早已淹沒真實民眾的心聲。