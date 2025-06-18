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藏身彩虹菸等偽裝無害　「喵喵」成新興毒品檢出率、致死率之冠

▲「喵喵」（4-甲基甲基卡西酮，Mephedrone）已成為檢出率及致死率最高的新興毒品。（圖／翻攝「臺北市政府毒品危害防制中心」官網）

▲「喵喵」（4-甲基甲基卡西酮，Mephedrone）已成為檢出率及致死率最高的新興毒品。（圖／翻攝「臺北市政府毒品危害防制中心」官網，下同）

記者高堂堯／南投報導

新興毒品危機日益嚴峻，其中俗稱「喵喵」的「4-甲基甲基卡西酮」已成為檢出率及致死率最高者；南投縣毒品危害防制中心表示，已加強青少年和旅宿業、KTV等特定營業場所從業人員宣導工作，協助學生與民眾了解毒品偽裝手法與危害，提升辨識及防範新興毒品入侵的警覺性。

根據台灣高等檢察署於113年10月23日公布的《毒品情勢分析與警示報告》，大麻、依托咪酯與卡西酮類毒品近年來使用率顯著上升，又以4-甲基甲基卡西酮（Mephedrone）最為氾濫，分別自108、110年起躍升為檢出率和致死率最高的新興毒品，情勢不容忽視。

▲「喵喵」（4-甲基甲基卡西酮，Mephedrone）已成為檢出率及致死率最高的新興毒品。（圖／翻攝「臺北市政府毒品危害防制中心」官網）

縣府衛生局指出，「喵喵」屬中樞神經興奮劑，常被混入彩虹菸、毒品咖啡包或糖果中販售，由於外觀時尚、話術誤導，使青少年誤以為安全無害，實則於使用後可能引發幻覺、妄想、抽搐、體溫升高等症狀，嚴重時甚至導致腦部損傷、自殘或死亡，極具成癮性與傷害性。

縣府毒品危害防制中心因此持續深入校園設攤宣導，透過展示擬真的彩虹菸、喪屍煙彈模型等互動教具，面對面協助學生與民眾了解毒品偽裝手法與危害，運用實務案例說明其對身心造成的嚴重影響，解答疑問，也破除對「新興毒品無害」的迷思；針對旅宿業、KTV等特定營業場所，毒防中心也舉辦新興毒品識別、應對與通報機制的講座，幫助從業人員提升警覺性，透過對新興毒品的辨識與防範能力，共同遏止毒品流入社區。

衛生局強調，新興毒品不僅毒性強、成癮快，對青少年的神經與心理發展更可能造成長期損害，家庭、學校與政府需攜手合作，才能有效防堵毒品侵害下一代；如發現親友有藥癮困擾，可撥打24小時免付費毒品危害防制諮詢專線0800-770-885（請請您，幫幫我）。

▲新興毒品偽裝宣導。（圖／南投縣衛生局提供）

▲新興毒品偽裝宣導。（圖／南投縣衛生局提供）

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