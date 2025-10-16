　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「台版絕命毒師」集團首腦逃4年　搬出罹癌爸求法官減刑

▲▼ 絕命獨師 。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲成大化學博士張恩銘幫製毒集團調配毒品，被形容是「台版絕命毒師」。（資料照／記者劉昌松翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國立成功大學化學博士張恩銘因負債40萬元，遭製毒集團「哆啦A夢」吸收，幫忙檢驗、調配三級毒品「喵喵」，於2021年遭檢調查獲。集團首腦蕭光哲逃亡4年多，今年5月才落網，本月13日被台北地院一審依犯共同製造第三級毒品，判處有期徒刑7年6個月，全案仍可上訴。

檢調2021年破獲「哆啦A夢」製毒集團，在宜蘭一間製毒工廠內查獲247公斤「喵喵」（甲基甲基卡西酮），預估市值超過1億元，還從對話紀錄中發現嫌犯彼此以「叮噹」、「京(靜)香」、「BOY(大雄)」、「胖(虎)」等化名互稱，還有一名特殊角色「博士」，才進而發現成大化學博士張恩銘涉案，案件猶如「台版絕命毒師」。

北檢2022年偵結後，依涉犯《毒品危害防制條例》製造三級毒品罪，起訴張及集團成員。首腦蕭光哲則逃逸無蹤，於2021年起發布通緝，逃亡長達4年，直到今年5月才被巡邏員警緝拿歸案。

蕭光哲出庭時大打悲情牌，強調所製毒品未流入市面，他還要扶養2名未成年子女，且父親罹癌健康狀況每況愈下，家中經濟仰賴罹患腎臟病的胞姊苦撐，請求法官減刑。

不過，法官認為，毒品所衍生的社會問題大，製毒者是毒害源頭，犯罪所造成的損害至深且廣，儘管毒品尚未流入市面即遭查獲，但對社會治安仍有影響，考量被告在集團內擔任發起、主持、指揮角色，還提供原料、尋找金主，招攬具研發專業的張男加入，犯罪所生危害尚非輕微，且已依《毒品危害防制條例》自白規定酌減其刑，無可堪憫恕之處，因此本月13日依共同製造第三級毒品，判處有期徒刑7年6個月。

▼北市調查處在宜蘭一民宅查獲俗稱「喵喵」的「甲基甲基卡西酮」製毒工廠。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼北市調查處在宜蘭一民宅查獲俗稱「喵喵」的「甲基甲基卡西酮」製毒工廠。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

《絕命毒師》敘述一名高中化學老師罹癌又積欠高額貸款，最後和學生聯手製作冰毒解決財務狀況的故事。張恩銘則是在44歲時，於大陸進行清潔劑事業出現狀況，遭求償40萬元而負債。

後來，欠債一事經酒店幹部得知，輾轉告訴毒梟蕭光哲，蕭立刻約張恩銘見面，提出以每次3千元至1萬元的價格，合作檢驗毒品原料純度、調配比例，兩人才因此搭上線。

10/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「台版絕命毒師」集團首腦逃4年　搬出罹癌爸求法官減刑

台版絕命毒師成大博士喵喵毒品張恩銘蕭光哲

