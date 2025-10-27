美學者評賴清德是魯莽領導人　黃國昌：嚴重警訊「賴應察納雅言」

▲民眾黨立委黃國昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書美國《時代》雜誌，形容總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖）。對此，民眾黨立委兼黨主席黃國昌今（27日）表示，《時代》會接受這篇投稿，基本上讓這作者聲音發出來，對於賴清德是嚴重警訊跟提醒，賴應察納雅言，好好重新思考、反省路線，但他看到的是「萊爾校長」好像看不下這樣善意提醒、批評，「我看得真的是傻眼」。

金萊爾上述形容賴清德是魯莽領袖的文章被《時代》刊登後，《中央社》第一時間以「時代雜誌稱賴總統『魯莽』」，被外界檢視這並非《時代》立場，而是一篇投書。事後，《中央社》發聲明表示，對該篇文章的性質做了錯誤的敘述，24日下午已校正標題與內文，並通知媒體客戶改稿；對於這則報導處理不當，本社將對記者、編輯、督導主管進行懲處，並加強內部訓練，持續提升新聞品質。

黃國昌27日在立法院被問到對於上書金萊爾投書的看法時回應，他覺得《時代》會接受這篇投稿，基本上讓這作者聲音發出來，對於賴清德是嚴重警訊跟提醒；賴現在面對中美關係上，台灣是否會被犧牲成為棄子、交易的籌碼，甚至美國總統川普，「過去我們一直以為是我們的盟友」，在高關稅後這樣對待台灣，到目前為止，讓大家對於賴政府去處理跟美關係是高度不信任跟疑慮。

黃國昌說，他覺得賴清德應該做的事情是察納雅言，好好反省路線跟重新思考在中美間怎樣為全體台灣人民跟國家爭取最大利益；但他看到的事情是令人非常遺憾，「萊爾校長好像看不下這樣善意提醒他的批評」，《中央社》報導這新聞的結果是上下都被懲處，「我看得真的是傻眼」。

黃國昌也說，國家通訊社引述外媒內容，說賴清德是Reckless Leader，結果《中央社》大家要被懲處，「我們現在是回到威權時期嗎？」還是民進黨政府要繼續把台灣民主搞得越來越沉淪？只容許一言堂？把國家通訊社當成民進黨自己傳聲筒，這是他在這波事情終看到最嚴重的問題。