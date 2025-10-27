　
國際

共軍最新航母被看扁？　美退將：戰力不及「美軍50年老航母」

▲▼中國第三艘航空母艦「福建艦」福建號。（圖／翻攝自微博／自由之路明羽佳）

▲中國第3艘航空母艦「福建艦」預計近期正式服役。（圖／翻攝自微博／自由之路明羽佳，下同。）

記者吳美依／綜合報導

2名美國前海軍軍官表示，中國最新航空母艦「福建號」的飛行甲板配置，限制了戰機同時起降的速度，導致其空中作戰能力恐怕僅有美軍50年老航母的60%左右，成為巨大的戰鬥力限制。

美國前海軍上校舒斯特（Carl Schuster）、退役海軍少校史都華（Keith Stewart）分析福建號飛行甲板的照片後指出，降落區域及彈射器角度太窄，限縮了戰機的同步起降作業。戰機在升降梯與機庫之間移動時，可能面臨碰撞風險，只得放慢飛行甲板上的作業速度，以避免意外。

舒斯特解釋，福建號降落區與艦身中心線之間的夾角僅有6度，少於美軍航母的9度，限制了降落跑道與前方2座彈射器之間的空間，而且降落跑道比較長，太靠近艦首的戰機彈射輔助區，「更長的降落區域及更窄的甲板角度，縮減了已降落戰機重新部署的空間」。

曾在2艘航母服役的舒斯特向CNN直言，「福建號的作戰能力大約只有尼米茲級（Nimitz）航母的60%。」史都華也同意這個看法。

▲▼中國第三艘航空母艦「福建艦」福建號。（圖／翻攝自微博／自由之路明羽佳）

史都華指出，航母作戰經驗並非一蹴可幾，尤其考慮到福建號是中國第一艘配備彈射系統的航母，「海軍有一句老話，『所有航母作戰規則都是鮮血寫下的』，這代表有人在飛行行動中重傷或死亡。我就看過好幾個人在飛行甲板上喪命，知道這是一個多麼危險的競技場。」

CNN報導，在習近平的領導之下，中國持續打造世上最大規模的海軍，以瘋狂的速度研發高科技戰艦，讓美國與其太平洋盟友感受到必須跟上腳步的壓力。

不過，美軍目前擁有11艘現役航母，遙遙領先中國目前的2艘，儘管預計近期正式服役的福建號，配備了先進的電磁彈射系統，讓戰機得以搭載更重的武器與燃料起飛，進而從更遠距離打擊敵方目標，美軍只有最新航母福特號（USS Gerald R. Ford）擁有此類技術，但其甲板設計缺陷仍影響整體作戰效能。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中國美國航母航空母艦福建號

