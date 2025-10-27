中國公布台灣衛星照稱「都是中國的」　他嗆小屁孩把戲：該長大了

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

中國將10月25日定為「台灣光復紀念日」後，長光衛星技術公司旗下「吉林一號」衛星群，25日發布多張「太空俯瞰台灣」的影像，強調「為祖國統一、民族復興共同奮鬥」。對此，民進黨立委王定宇今（27日）批評，中國這種心理戰手法是老掉牙了，不僅拙劣，效果也不好，台灣地位應由台灣人民自己決定，不要再耍這種PO相片就變成你的這種幼稚的手法，這種小屁孩的做法，中國該長大了。

據中媒報導，吉林一號25釋出8張高解析度影像，涵蓋日月潭、阿里山、恆春半島、鵝鑾鼻、台北市區、中正紀念堂、台北港及新竹科學園區等地。畫面清楚呈現山脈、湖泊、城市道路網及沿海景觀，部分照片細節甚至可見街道分布與建築結構。《環球時報》及《北京日報》更宣稱，台灣是中國不可分割的一部分，「中國台灣省的每一寸土地，都在吉林一號太空視角下盡顯生機」。

對此，王定宇今（27日）直言，「這種心理戰的手法是老掉牙了」，這些照片基本上就是商業衛星等級的，在網路上註冊花錢大概都買得到；且中國企圖用這種公布衛星相片的方式打心理認知戰，希望來嚇唬台灣人，但台灣人也不是被嚇大的，這種手法不僅拙劣，效果也不會太好。

王定宇認為，如果公布衛星相片，稱拍到哪裡，哪裡就是中國的，簡直是青少年的幼稚行為，「你把你喜歡的偶像明星相片貼在臥室裡面，就說這個偶像明星是你的，大概是一樣的做法」，中國還停留在嫦娥奔月，月亮就是中國的這種小屁孩，違反國際常識、違反國際法律的這種主權伸張，極度幼稚。

王定宇諷刺，如果中國把相片PO出來就通通是中國的，怎麼不PO一下美國的衛星相片？「那個網路上也買得到啊，那乾脆把美國變成你們的不是更快樂？」因此，這是種認知作戰，特別選在光復節就是企圖引起心理的恫嚇作用，也企圖營造中國擁有台灣的假象。對於中國這種認知戰、法律戰，台灣政府要審慎因應。

王定宇認為，不管台灣內部對台灣光復節有什麼不同政治主張，叫光復節也好，終戰日也罷，大家對於10月25日這天的歷史意義都有個基本共同事實，台灣主權歸屬絕對跟中華人民共和國毫無關係，台灣只屬於台灣人民的。美國國務院也公布，二戰時，不管是《開羅宣言》還是《波茨坦宣言》，都沒有決定台灣主權歸屬跟定位。

王定宇強調，台灣在這幾十年，透過選舉一票票選出從基層里長到中央總統，用民主行動證明，台灣主權歸屬於台灣2300萬全體人民，除了台灣人，任何國家、任何人對台灣歸屬沒有說話餘地。

王定宇批評，中國不要想PO幾張衛星相片，就在那邊意淫，這種小屁孩的做法，中國該長大了，做為一個大國，對國際的真實、國際法的認知，以及中華民國台灣真實的存在，中國該要有清楚正確的認知，不要再耍這種PO相片就變成你的這種幼稚的手法，這個會讓人家笑掉大牙。