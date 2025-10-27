　
政治

退軍憂台灣之盾迷信花大錢！難敵中共火箭彈　學者提3觀點反駁

▲▼ 東風系列、鷹擊家族、九三大閱兵 。（圖／翻攝 央視）

▲中共九三大閱兵，展示東風系列、鷹擊家族系列導彈。（資料照／翻攝 央視，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德今年國慶演說中宣部，將打造「台灣之盾（T-Dome）」，建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的防空系統；不過，退役的前國防部情研中心副主任孫秉中上校認為，中共對台遠程精準打擊的主要武器已從短程彈道飛彈，換成PHL─191遠程火箭彈，台灣還在迷信高端防空反導彈。對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲27日受訪時，提出3個不同觀點反駁，認為相關評論把「價值」跟「價格」給搞混。

孫秉中表示，中共的東風-17射程約1800至2500公里、東風-26射程4000至5000公里，是用來對付美國、日本在第一、二島鏈上的目標；至於過去針對台灣的東風-11、東風-15已陸續除役，因此研判未來中共對台會由解放軍PHL─191取代。

孫秉中指出，愛國者飛彈一枚成本300萬美元，而一枚370火箭彈只需約3萬美元，是100比1的性價比。他認為，台灣應該要關注PHL─191的威脅，不應該執著在中共火箭軍的中、遠程導彈威脅。

▲▼ 東風系列、鷹擊家族、九三大閱兵 。（圖／翻攝 央視）

對此，蘇紫雲受訪時提出3個不同觀點來反駁：首先，台灣之盾（T-Dome）的防衛系統投資，強化台灣基本面，是面對中共各式飛彈突襲的概率，這非常重要；他認為，相關評論把「價值」跟「價格」給搞混。

蘇紫雲說，攔截飛彈當然要考量保護國人、國土的價值，只用2、3萬美元來評價，是把安全價值跟成本價格給搞混了，是位階上的錯誤。他舉例，汽車安全氣囊、安全帽不會因為價格就不去使用，因為生命無價。

蘇紫雲表示，第二，由於台灣之盾是針對不同空層建構防衛系統，就好比棒球比賽，也有內外野守備，外野手接的是高飛球，就好比是高空層的防禦；而內野手、游擊手是接平飛球或滾地球，就是負責中低空層的防禦。他說，棒球場上就是整體防空系統，高空層、中空層、低空層，代表高飛球、平飛球或滾地球，都要可以攔截。

蘇紫雲說，第三在成本的比較方面，數據上有一些出入，他表示，中國的PHL-191火龍系列，由北方工業集團第743廠產製，造價70萬人民幣，約12萬美元，而非無導引火箭的2、3萬美元。

蘇紫雲表示，國軍的T-Dome，其實也會考量成本配置，依照不同空層、目標的威脅，系統整合以不同攔截裝備分工接戰。他舉例，參考以色列鐵窘低空層的塔米爾（Tamir） 飛彈單枚約 4萬美元、以及雷射每發約2美元。

▲▼ 東風系列、鷹擊家族、九三大閱兵 。（圖／翻攝 央視）

事實上，台灣目前擁有的防空飛彈系統，主要區分國造與美製二類，就攔截高度區，最高由國造的強弓飛彈為主，可達70公里，接著則是國造天弓三型與美製的愛國者三型飛彈，約30到60公里；再來則是新購NASAMS國家防空系統，攔截高度為15公里。

再往下，則是以反制巡弋飛彈丶大型無人機與戰機丶直升機為主，包括陸射劍二飛彈系統、車載式的刺針飛彈（復仇者系統），以及雙聯裝刺針飛彈丶人攜式刺針飛彈與三五快砲等。

「台灣之盾」除了飛彈的建構，更重要的是整合現行各種防空飛彈系統與雷達系統，要就火力來作有效的分配，避免出現多枚防空彈攔截1枚敵軍飛彈，出現戰力分散、攔截成本不對等問題。事實上，美國軍方先前也在整合防空戰力，部署新式愛國者飛彈營，也搭配新一代「低層級防空與飛彈防禦感測雷達」（LTAMDS），也以IBCS「整合戰鬥指揮系統」來進行整合。

因此，賴清德所拋出建構「台灣之盾」的特別預算規劃中，系統整合也是重中之重，除了採購愛國者飛彈營，也要搭配LTAMDS雷達丶IBCS「整合戰鬥指揮系統」。

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元)

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

退軍憂台灣之盾迷信花大錢！難敵中共火箭彈　學者提3觀點反駁

退軍憂台灣之盾迷信花大錢！難敵中共火箭彈　學者提3觀點反駁

中國將10月25日定為「台灣光復紀念日」後，長光衛星技術公司旗下「吉林一號」衛星群，25日發布多張「太空俯瞰台灣」的影像，強調「為祖國統一、民族復興共同奮鬥」。對此，民進黨立委王定宇今（27日）批評，中國這種心理戰手法是老掉牙了，不僅拙劣，效果也不好，台灣地位應由台灣人民自己決定，不要再耍這種PO相片就變成你的這種幼稚的手法，這種小屁孩的做法，中國該長大了。

美國防次長駁華府智庫：台灣可以被防衛

美貿易代表：美中貿易談判「完全沒提到台灣」

