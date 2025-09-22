中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

▲中華醫大餐旅系學生洪鈺閎（右一）、李帆畇（右二）榮獲2025銀養創新料理競賽校園組總冠軍，校長李碧娥讚揚是「華醫之光」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學餐旅管理系再傳捷報！學生李帆畇、洪鈺閎以作品「頤養銀膳創三藝」參加2025銀領新食尚銀養創新料理競賽，在全國20強決賽中脫穎而出，榮獲校園組總冠軍。這是華醫餐旅系繼去年奪冠後，再度完成二連霸壯舉，展現學子兼具創意與專業的實力。

頒獎典禮於9月17日在台北張榮發基金會國際會議中心舉行，由衛福部國健署主辦，全國共有268支隊伍角逐。李帆畇與洪鈺閎組成「銀齡食光隊」，透過融合在地農產與細膩料理手法，設計三道兼具營養與銀髮友善的料理，成功打動評審，摘下桂冠。校長李碧娥22日特別接見師生，盛讚此為「華醫之光」，肯定師生團隊的努力付出。

獲獎料理「頤養銀膳創三藝」包括：以芋頭蒸泥搭配乳酪與吻仔魚的「碧珍煦光映紫樓」、以地瓜葉與小米裹上嫩蛋皮的「青冠翠玉襯金衣」、以及融合蛋白與黃魚的「金龍擁珠臥白枕」，三道料理皆改善長者咀嚼與吞嚥困難，讓飲食從「能吃」走向「樂吃、喜吃、享受吃」。李碧娥校長強調，連續兩年奪冠，顯示華醫餐旅系在專業與創意兼具的培育成果，值得肯定。