中華醫大防制藥物濫用有成　連續2年獲教育部績優學校肯定

▲中華醫事科技大學榮獲教育部頒發2024年度防制學生藥物濫用績優教育單位，校長李碧娥代表受獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學長期致力防制學生藥物濫用，推動反毒教育成效卓著，榮獲教育部頒發2024年度「防制學生藥物濫用績優教育單位」殊榮，由校長李碧娥於9月13日親赴台北國家圖書館多功能展演廳，接受教育部學務特教司司長吳林輝頒獎。這也是中華醫大繼去年獲獎後，再度蟬聯此一榮耀。

教育部肯定中華醫大善用多元管道推動反毒教育，透過寓教於樂方式，讓師生深刻理解毒品危害、建立正確觀念並勇敢拒毒。李碧娥校長表示，毒品樣態持續翻新，近期尤其須注意依託咪酯類毒品的防制，呼籲全國學子務必提高警覺，遠離毒品誘惑。她強調，中華醫大秉持「校園零毒品」目標，持續深化師生反毒意識，此次獲獎不僅屬於全體師生，更展現健康校園的具體實踐。

總教官李國禎指出，學校積極整合校內外資源，推動多元反毒行動，包括與嘉南療養院簽署合作備忘錄、引進張老師「笑吧！校巴！」方案提供心理支持，並攜手台南市政府毒防中心、慈濟基金會「無毒有我・有我無毒」宣講團建構跨域合作；同時成立「紫錐花社團」，培訓志工深入國中小推廣反毒教育，以藝術手作引導學生抒壓，並舉辦專家演講、運動會宣導等活動，使反毒教育融入校園日常。

中華醫大連續兩年榮獲教育部防制藥物濫用績優學校肯定，不僅彰顯該校在反毒工作的努力與成果，也展現推動安全健康校園的決心與成效。