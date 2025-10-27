中國大使投書批台獨　駐英代表處4聲明反擊：惡意曲解史實與國際法

▲中國駐英大使鄭澤光。（圖／翻攝自中國駐英大使館）

記者詹詠淇／台北報導

中國駐英大使鄭澤光26日向英國媒體投書稱，「台灣從來不是國家」、「台灣回歸中國是二戰成果」；他還批評，台海和平的最大威脅來自「台獨」分裂活動，以及外國勢力對這些行為的支持與縱容，暗示英國若拒絕支持中國對台灣的主權主張，可能會導致2國外交關係破裂。對此，駐英國代表處透過4點聲明嚴正駁斥，指出鄭澤光惡意曲解聯合國文件與國際法並嚴重誤導國際輿論。

駐英國代表處表示，第一，英國僅認知中國對台主張。1972年英國與中華人民共和國發表《中英聯合公報》，當時英國政府僅表示其「認知」到中國對台灣的主張（acknowledging the position of the Chinese Government that Taiwan is a province of the People's Republic of China），此與「承認」有極大的不同；鄭澤光混淆「認知」（acknowledge）與「承認」（recognise）是刻意誤導國際社會。

第二，聯大第2758號決議未涉台灣主權。駐英國代表處說明，1971年聯合國大會第2758號決議僅處理「中國在聯合國的代表權」問題，從未提及台灣，更未提及台灣主權歸屬。台灣感謝英國政府曾於2024年11月在國會答詢時，明確說明英國的立場，亦即：聯合國大會第2758號決議並未對台灣的地位作出任何單獨或額外決定，不應被用來排除台灣有意義地參與聯合國或更廣泛的國際體系；以及英國政府反對任何擴大解釋聯大第2758號決議以改寫歷史的企圖。

駐英國代表處指出，中國當局將聯大第2758號決議與其所謂之「一中原則」不當連結，甚至將此包裝為「維護戰後國際秩序」，深值英國及國際社會警覺。二次世界大戰後國際秩序的核心，應是禁止以武力改變現狀與反對擴張主義，然而中華人民共和國以偽稱之「戰後秩序」為名行「改變現狀」之實，正是對二戰成果與聯合國憲章宗旨的嚴重牴觸，也為戰後建立的國際秩序帶來深遠威脅。

第三， 現狀與國際法皆證明：台灣非中華人民共和國的一部分。駐英國代表處強調，中華民國（台灣）自1912年成立以來，即為主權獨立國家，現今在台灣自由運作已超過70年。台灣擁有民選政府、軍隊、司法及貨幣體系，歷經8次總統直選，只有台灣的民選政府，才能在聯合國體系及多邊國際機制代表台灣2300萬人民。相對地，中華人民共和國自1949年建國以來，從未在台灣行使任何統治權。兩岸互不隸屬，這是長久以來的客觀事實與現實現狀。北京當局所謂「台灣自古屬中國」的說法，毫無歷史與法律根據。

第四， 台灣珍視與英國共享的民主與法治價值。駐英國代表處指出，台英共享民主、人權、法治等價值，是理念相近的夥伴，長期維持密切交流合作。台灣也至為感謝英國政府近年來多次透過與美、日、法、澳洲等國的雙邊及G7多邊聯合聲明，強調重視台海和平穩定，並反對任何片面改變現狀的企圖。台灣將持續深化與英國在經貿、科技、教育及文化等各領域互利互惠的合作，並共同維護自由開放的印太區域，以及捍衛以規則為基礎的國際秩序。