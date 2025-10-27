僅隔半小時！美軍2機「在南海連環墜毀」　5機組員全獲救

▲美國海軍尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）
記者吳美依／綜合報導
美國海軍航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz）26日在南海執行例行性任務時，一架直升機與一架戰鬥機相繼墜毀，前後相隔僅約30分鐘，所幸5名機組員全數獲救且狀況穩定。
美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）發布聲明指出，當地時間下午2時45分，隸屬於第73海上打擊直升機中隊的一架MH-60R海鷹直升機（MH-60R Sea Hawk）在例行任務中墜落南海，搜救隊迅速出動並成功救起3名機組員，已送返航母接受醫療評估，稍後被證實情況穩定。
大約半小時後的下午3時15分，第22戰鬥機攻擊中隊的F/A-18F超級大黃蜂（F/A-18F Super Hornet）戰鬥機也在同海域墜毀，2名飛行員及時彈射逃生，同樣被搜救人員安全救回尼米茲號。
South China Sea – On October 26, 2025 at approximately 2:45 p.m. local time, a U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter, assigned to the “Battle Cats” of Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 73 went down in the waters of the South China Sea while conducting routine operations— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 26, 2025
太平洋艦隊在聲明中表示，「所有相關人員都安全無虞且情況穩定，2起事故原因目前正在調查中」，但未透露事發時的天氣狀況、可能的機械故障或訓練任務性質等細節。
《福斯新聞》指出，尼米茲號是美軍最老的現役航艦，目前部署在印太地區執行第11航艦打擊群任務，定期在南海執行自由航行與海上安全行動。該海域近年因美中緊張關係升溫而成為敏感焦點。
