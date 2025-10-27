僅隔半小時！美軍2機「在南海連環墜毀」　5機組員全獲救

▲美國海軍尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國海軍航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz）26日在南海執行例行性任務時，一架直升機與一架戰鬥機相繼墜毀，前後相隔僅約30分鐘，所幸5名機組員全數獲救且狀況穩定。

美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）發布聲明指出，當地時間下午2時45分，隸屬於第73海上打擊直升機中隊的一架MH-60R海鷹直升機（MH-60R Sea Hawk）在例行任務中墜落南海，搜救隊迅速出動並成功救起3名機組員，已送返航母接受醫療評估，稍後被證實情況穩定。

大約半小時後的下午3時15分，第22戰鬥機攻擊中隊的F/A-18F超級大黃蜂（F/A-18F Super Hornet）戰鬥機也在同海域墜毀，2名飛行員及時彈射逃生，同樣被搜救人員安全救回尼米茲號。

South China Sea – On October 26, 2025 at approximately 2:45 p.m. local time, a U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter, assigned to the “Battle Cats” of Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 73 went down in the waters of the South China Sea while conducting routine operations — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 26, 2025



太平洋艦隊在聲明中表示，「所有相關人員都安全無虞且情況穩定，2起事故原因目前正在調查中」，但未透露事發時的天氣狀況、可能的機械故障或訓練任務性質等細節。

《福斯新聞》指出，尼米茲號是美軍最老的現役航艦，目前部署在印太地區執行第11航艦打擊群任務，定期在南海執行自由航行與海上安全行動。該海域近年因美中緊張關係升溫而成為敏感焦點。

