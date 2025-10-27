　
國際

川普勁敵！　加州州長有意參選總統：如果我說沒有，就是在說謊

▲加州州長紐森。（圖／路透）

▲加州州長紐森。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

加州州長紐森（Gavin Newsom）近日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時，被問及是否會在2028年角逐總統大位，他坦言，「如果我說不會，那是在說謊。」

紐森在《CBS週日晨間新聞》（Sunday Morning）節目中表示，自己目前專注於協助民主黨在2026年期中選舉中重奪眾議院控制權，直言這將「實質上終結」川普政府的影響力。他說，「這樣終於能讓權力機制重新平衡，讓國會這個對等分支再次發揮作用，如果還是由強硬派的強生（Mike Johnson）擔任議長，我相信我們可能會迎來川普的第三個任期。」

作為2024年加州提案第50號（Proposition 50）的主要推動者，紐森希望藉此開啟國會選區重新劃分機制，對抗共和黨在其他州進行的選區操弄。

除了紐森，前副總統賀錦麗（Kamala Harris）日前接受BBC訪問時也表示「可能」會再次參選總統。外界普遍認為2028年可能投入民主黨初選的還包括伊利諾州州長普立茲克（JB Pritzker）、密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）、賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro），以及前運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）與紐約眾議員科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）。

近幾個月來，紐森不斷加強對川普的批評，包括反對聯邦部隊進駐加州及移民執法局（ICE）突襲行動，他的社群媒體團隊也模仿川普的Truth Social發文風格，推出包含AI生成迷因、過度使用大寫字母與人身攻擊的貼文。去年8月，他甚至推出仿造川普紅色「讓美國再度偉大」（MAKE AMERICA GREAT AGAIN）風格的商品「愛國者商店」（The Patriot Shop），並將一款印有《聖經》圖樣的商品標上「售罄」字樣，影射川普曾推銷的《上帝保佑美國聖經》。

紐森也積極拓展對非傳統民主黨選民的影響力，今年3月，他開設「This is Gavin Newsom」播客節目，首集便邀請已故保守派活動家柯克（Charlie Kirk）對談，後續也與前川普顧問班農（Steve Bannon）進行對話。

10/25 全台詐欺最新數據

加州州長紐森總統Gavin Newsom

