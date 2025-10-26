　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北港媽祖神預言？公籤年初點出「六畜有變」　吻合豬瘟爆發日

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣出現首例非洲豬瘟疫情，政府緊急下令全國豬隻禁運、禁宰、禁餵廚餘15天，全台養豬業者與民眾人心惶惶。就有網友發現，雲林北港朝天宮年初曾抽公籤，「六畜」點出農曆九月初會有變化，而農業部公布疫情的10月22日，剛好就是農曆九月初二，讓不少信徒直呼「媽祖神準預言」。

粉專「宮廟小編阿樺」在臉書發文指出，「北港媽祖乙巳年公籤，精準諭示『非洲豬瘟』疫情」，籤詩中提到上半年平順、下半年有變，尤其「農曆九月初會有變化」，結果時間點與疫情爆發相當吻合。

北港朝天宮臉書也曾發布籤詩解說，提醒信眾「上半年應該頗順遂，但下半年恐有變，尤其農曆九月初會有變化，應稍加留意」。如今疫情爆發，信眾紛紛留言表示「媽祖真的有在提醒」、「籤詩太準了」。

面對熱議，朝天宮回應，「那是媽祖的提醒，但也不可能講太多，就怕洩漏天機。」宮方也呼籲信眾冷靜面對，「一切順天而行」。

另一方面，針對豬肉供應問題，農業部強調「不用恐慌」，已啟動全國緊急調度，目前豬肉庫存約6萬公噸，足夠全國民眾一個月食用。農業部也再次提醒，「防疫仍是關鍵時刻，若發現豬隻有異常，務必立即通報，一起守住台灣豬的安全防線。」

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

爆非洲豬瘟！北港朝天宮公籤預言「六畜」命中

雲林北港朝天宮2025年2月1日大年初四抽出公籤，對人口、水路、五穀、港運、六畜、生意等領域預測。今年在「六畜」類別抽中甲午籤「趙子龍重圍救阿斗」，與近日台中爆發非洲豬瘟時間點相近，引起熱議。對此，朝天宮董事長蔡咏鍀表示「信者恆信」。

預言非洲豬瘟北港朝天宮籤詩公籤

