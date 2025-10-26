　
地方 地方焦點

遭指避查「非洲豬瘟肉」物流車　嘉里大榮貨運急喊冤：誤會一場

▲▼高雄市衛生局攔截疑似非洲豬瘟問題肉品，並擴大豬肉履歷清查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局攔截疑似問題肉品，認定大榮貨運載運染疫豬肉卻規避調查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者董美琪／綜合報導

高雄市政府衛生局認定，大榮貨運公司在運送遭檢出非洲豬瘟病毒的豬肉過程中，未積極配合調查，有規避查核之嫌，依法可處3萬至300萬元罰鍰。嘉里大榮物流25日晚間發表聲明澄清，強調現場員工只是因需調閱大量運輸資料才延誤回覆，絕無刻意隱瞞，現已全面配合調查。

衛生局指出，23日接獲疑似感染非洲豬瘟的肉品透過大榮貨運抵達高雄的通報後，立即派員追查並封存。稽查人員當日下午4時59分抵達大寮區大發營業所，但現場人員未能立即說明自彰化運抵的貨車下落，直到傍晚6時30分，在衛生局強制要求下，才坦承車輛仍停在營業所內，隨即由防疫人員進行車輛與廠區消毒。

衛生局表示，貨運公司延遲提供資訊的行為，恐使高雄食品安全暴露在額外風險中，因此將依《食品安全衛生管理法》針對「規避、妨礙或拒絕查核」部分進行裁罰。

嘉里大榮物流則回應，接獲主管機關通知後，公司全力配合，並非有意拖延。由於當天稽查並未事先通知，高雄大發營業所的現場人員並不清楚該批冷凍豬肉涉及非洲豬瘟事件。再加上營業所並非大型貨運車的主要調度中心，需調閱當天南北兩地龐大的運送資料，因此一時無法即刻提供完整資訊，造成誤會。

公司進一步說明，針對資訊提供不完整的部分，已於25日補充並更新給高雄市衛生局。媒體所稱「未即時配合」，實際上是因臨時稽查需時間查閱多筆資料所致。嘉里大榮強調，公司自始即遵守防疫規範，衛生局要求退回冷凍豬肉後，也立即照辦，並承諾將持續強化物流透明度與安全管理，全力配合主管機關防疫措施，確保食品安全。

10/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中爆發非洲豬瘟引發全台關注，廚餘餵豬是否可行，再度引發討論。對此，行政院發言人李慧芝表示，只要遵守國際規範與蒸煮指引，廚餘養豬是安全且可行的做法。她強調，台灣多年來依循標準程序執行，成功維持防疫成果，也展現出此方式的有效性與環保價值。

