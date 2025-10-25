　
「全國5千場豬場檢測」明午完成　陳駿季揭下一步：分級管理+PCR

▲▼非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，由政委陳時中主持。（圖／記者許敏溶攝）

▲農業部長陳駿季（圖右）表示，將根據第一輪結果擬定第二輪防疫策略。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台中爆發非洲豬瘟引發全民恐慌。農業部長陳駿季今（25日）表示，預計明天中午完成第一輪生物健康檢測狀況，目前相關檢測都無異常，也完成5439場豬場的訪視工作，之後農業部會根據第一輪結果擬定第二輪防疫策略，將全國五千多場豬場進行分級與分類，做不到位的養豬場會要求加強，也是之後PCR檢測的重點。

台中爆發非洲豬瘟，農業部已經啟動禁運禁宰豬隻等7項防疫作為。非洲豬瘟中央災害應變中心今天在台北舉行會議，會後由政委陳時中主持記者會，會中宣布，疑似非洲豬瘟案例已經完成病毒株分離，有檢測到非洲豬瘟病毒，已經完成確診程序，將會向世界動物衛生組織（WOAH）通報，也會暫停豬肉出口，同時向其他國家通報疫情。

根據農業部防檢署表示，針對疑似案例場關聯場檢驗結果，包括化製運輸車輛、活豬運輸車輛的關聯場進行採檢，包括彰化縣5場、苗栗縣1場及台中市34場，共40場的關聯牧場，今天早上台中市政府與中興大學實驗室確認，檢驗結果皆為陰性。另彰化縣芬園鄉一家養豬場昨傳出4頭豬隻死亡，經過基因比對後，今天也排除感染非洲豬瘟。

農業部長陳駿季指出，第一輪生物健康檢測預計明天中午完成，目前都是陰性沒有異常，另針對全台5439場畜牧場與屠宰場進行訪視，雖然都是陰性，但不代表後續沒會再有爆發機會，所以農業部會根據第一輪結果擬定第二輪防疫策略。

陳駿季進一步表示，全國5千多場畜牧場，因為規模大小不一，飼主對生物防範措施也不一致，所以農業部會根據第一次調查結果，將豬場進行分級與分類，針對做不到位的畜牧場會要求加強，同時也是未來PCR檢測的重點對象。

非洲豬瘟「有信心清零」　陳時中籲：大家一起發揮鏟子超人精神

非洲豬瘟「有信心清零」　陳時中籲：大家一起發揮鏟子超人精神

台中爆發非洲豬瘟引發全民恐慌，但政委陳時中坐鎮後，外界聯想過去新冠疫情時期。對非洲豬瘟是否有信心清零，陳時中今（25日）表示，全民在自己範圍內做自己該做的，發揮像花蓮鏟子超人一樣義無反顧的精神，只要大家各守本分、一起努力，就有信心讓非洲豬瘟清零。

快訊／確認非洲豬瘟！豬肉暫停輸出　農業部：會向WOAH通報疫情

快訊／確認非洲豬瘟！豬肉暫停輸出　農業部：會向WOAH通報疫情

台中廚餘掩埋霧峰挨批　市府：全力做好防護

台中廚餘掩埋霧峰挨批　市府：全力做好防護

全台40處非洲豬瘟關聯場化驗全陰性

全台40處非洲豬瘟關聯場化驗全陰性

批盧市府「逢龍必反」推翻廚餘場釀豬瘟破口　林佳龍：錯誤決策代價

批盧市府「逢龍必反」推翻廚餘場釀豬瘟破口　林佳龍：錯誤決策代價

非洲豬瘟農業部陳駿季防疫策略PCR檢測

