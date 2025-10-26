　
生活

爆非洲豬瘟！北港朝天宮公籤預言「六畜」命中　廟方：信者恆信

▲▼ 北港朝天宮這「公籤」預示農曆九月有變 。（圖／翻攝自Facebook／北港朝天宮）

▲北港朝天宮「公籤」指出六畜部分在農曆九月初有變化。（圖／翻攝自Facebook／北港朝天宮） 

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

雲林北港朝天宮2025年2月1日大年初四抽出公籤，對人口、水路、五穀、港運、六畜、生意等領域預測。今年在「六畜」類別抽中甲午籤「趙子龍重圍救阿斗」，與近日台中爆發非洲豬瘟時間點相近，引起熱議。對此，朝天宮董事長蔡咏鍀表示「信者恆信」。

▲▼ 北港朝天宮這「公籤」預示農曆九月有變 。（圖／翻攝自Facebook／北港朝天宮）

一一四年乙已年北港朝天宮公籤中，六畜部分圍甲午籤，上半年應該頗順遂，但下半年恐有變，尤其農歷九月初會有變化，應稍加留意。

▲▼ 北港朝天宮這「公籤」預示農曆九月有變 。（圖／翻攝自Facebook／北港朝天宮）

而此次的非洲豬瘟風波，為台中市梧棲區一家養豬場10日傳出有豬隻感染死亡，14日化製場系統發出警示，動保處的獸醫師趕往豬場，20日再度接獲獸醫師通報，已有117頭豬死亡，採集死亡豬樣本送台北化驗，21日下午6點半，農業部證實疑似感染非洲豬瘟。時間點與公籤「農歷九月初會有變化」接近。

▲▼ 雲林北港朝天宮 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林北港朝天宮今年大年初四抽公籤。（圖／記者游瓊華翻攝）

網友到北港朝天宮當時抽公籤的臉書貼文處留言「六畜籤、神準、應驗非洲豬瘟」、「六畜籤應驗了」、「北港媽靈感，現今遇到非洲豬瘟，映證六畜會有問題」。對此，蔡咏鍀表示「信者恆信」。

爆非洲豬瘟！北港朝天宮公籤預言「六畜」命中

爆非洲豬瘟！北港朝天宮公籤預言「六畜」命中　廟方：信者恆信

爆非洲豬瘟！北港朝天宮公籤預言「六畜」命中　廟方：信者恆信

台中爆發非洲豬瘟案例，高雄市衛生局認定，嘉里大榮貨運在運送遭檢出非洲豬瘟病毒的豬肉過程中，未積極配合調查，有規避查核之嫌，業者則澄清，現場員工只是因需調閱大量運輸資料才延誤回覆，絕無刻意隱瞞，現已全面配合調查。民進黨立委林楚茵今（26日）指出，她早在10月份2次質詢時，就提醒相關單位「嘉里大榮」的中資背景，事實也證明，物流業若被「滲透」將是國安危機。

北港朝天宮公籤六畜籤非洲豬瘟預言

