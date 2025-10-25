　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆非洲豬瘟「廚餘還能餵豬嗎」？行政院發言人：90度蒸煮1小時就可

▲▼豬示意圖。 （圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中傳出非洲豬瘟疫情，引起全台關注。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台中爆發非洲豬瘟引發全台關注，廚餘餵豬是否可行，再度引發討論。對此，行政院發言人李慧芝表示，只要遵守國際規範與蒸煮指引，廚餘養豬是安全且可行的做法。她強調，台灣多年來依循標準程序執行，成功維持防疫成果，也展現出此方式的有效性與環保價值。

李慧芝在臉書發文提到，根據世界動物衛生組織（WOAH）規定，只要以攝氏90度高溫蒸煮一小時，就能安全使用廚餘作為豬飼料。日本、南韓、美國及歐盟等多國皆依此指引進行，確保食品安全與防疫兼顧。

▲▼行政院發言人李慧芝表示，根據世界動物衛生組織規定，廚餘只要以90度高溫蒸煮1小時，就能用來餵豬。（圖／翻攝臉書／行政院發言人）

▲行政院發言人李慧芝表示，根據世界動物衛生組織規定，廚餘只要以90度高溫蒸煮1小時，就能用來餵豬。（圖／翻攝臉書／行政院發言人）

她指出，台灣過去七年依循相關規範推行廚餘養豬，並未發生重大疫情，顯示高溫蒸煮守則能有效防範動物疾病傳播，也使養豬業者能兼顧生計與環保。

李慧芝提到，台灣每日產生約2115噸廚餘，其中1324噸用於養豬，比例高達62.6％。豬隻在整體資源循環中扮演重要角色，有助減少廢棄物並促進永續農業發展。

她呼籲，在目前全國疫調、豬隻禁運與廚餘暫停養豬的期間，民眾應從源頭減量、適量用餐，減輕環境負擔，共同維護防疫成果與生態永續。

 
快訊／氣象署深夜豪雨特報！　4縣市防雨彈

非洲豬瘟廚餘養豬防疫措施環保台灣

