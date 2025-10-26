捷運急煞！他不小心抓到女生屁股超怕　網分享3動作：可避免被告

▲原PO搭乘北捷時，因為一個急煞，不小心抓到旁邊女生的屁股。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台北捷運上下班時人潮眾多，有時不免碰觸到他人。近日一名男網友指出，他在捷運急煞時不小心抓到女生屁股，下車後很怕對方報警。對此，有法律系畢業的網友做出回應，也有網友推薦3個安全動作避免碰到他人。

原PO在Dcard以「在捷運上不小心抓到女生的屁股」為題發文，表示早上搭捷運時，由於人潮異常擁擠，一上車整節車廂便被擠得水泄不通。司機似乎行駛得比平常更快，讓人站立時已經有些不穩，就在即將抵達下一站時，車子突然急煞，他一時重心不穩，手不慎貼上站在他前方那位女生的臀部，這件突如其來的意外讓他感到非常不安與尷尬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，對方驚慌失措的回頭看是誰，他也因為太尷尬怕女生報警，所以快步下車離去，「現在想起來有點後悔那個時候幹嘛要跑，萬一她真的去報警不就真的變成我做賊心虛了嗎，到底該怎麼辦才好。」

貼文一出，一名法律系畢業的網友也指出，「在實務上男生被告性騷擾有罪確定非常輕而易舉」，在捷運站人潮眾多的時段，例如活動散場後的台北小巨蛋站或下班尖峰的板南線，他總會不自覺將雙手緊抱在胸前，以避免肢體接觸帶來誤會，有時候仍可能在擁擠中不慎碰觸到女性，當下便會感到非常緊張，怕在人生中留污點。

也有網友分享，男性在擁擠的捷運上常採取三種自保動作，其一是將雙手緊貼於胸前，以避免手臂晃動造成不必要的接觸，其二是乾脆將雙手舉高，讓手遠離他人身體，其三則是配合捷運宣導，將背包調整到胸前背負，雙手自然可放在包包上，不僅能降低意外碰觸他人敏感部位的風險，也能避免佔用空間，同時保護隨身物品的安全。

延伸閱讀

▸ 泰93歲王太后詩麗吉辭世「全國服喪90天」 總理籲：演唱會、娛樂活動全取消

▸ 晚安小雞柬國監獄慘況曝！薔薔探監錄音揭獄中真相 他揭「第一天就被打」

▸ 原始連結