　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捷運急煞！他不小心抓到女生屁股超怕　網分享3動作：可避免被告

原PO指出，他在捷運上不小心抓到女生屁股。（示意圖／報系資料照）

▲原PO搭乘北捷時，因為一個急煞，不小心抓到旁邊女生的屁股。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台北捷運上下班時人潮眾多，有時不免碰觸到他人。近日一名男網友指出，他在捷運急煞時不小心抓到女生屁股，下車後很怕對方報警。對此，有法律系畢業的網友做出回應，也有網友推薦3個安全動作避免碰到他人。

原PO在Dcard以「在捷運上不小心抓到女生的屁股」為題發文，表示早上搭捷運時，由於人潮異常擁擠，一上車整節車廂便被擠得水泄不通。司機似乎行駛得比平常更快，讓人站立時已經有些不穩，就在即將抵達下一站時，車子突然急煞，他一時重心不穩，手不慎貼上站在他前方那位女生的臀部，這件突如其來的意外讓他感到非常不安與尷尬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，對方驚慌失措的回頭看是誰，他也因為太尷尬怕女生報警，所以快步下車離去，「現在想起來有點後悔那個時候幹嘛要跑，萬一她真的去報警不就真的變成我做賊心虛了嗎，到底該怎麼辦才好。」

貼文一出，一名法律系畢業的網友也指出，「在實務上男生被告性騷擾有罪確定非常輕而易舉」，在捷運站人潮眾多的時段，例如活動散場後的台北小巨蛋站或下班尖峰的板南線，他總會不自覺將雙手緊抱在胸前，以避免肢體接觸帶來誤會，有時候仍可能在擁擠中不慎碰觸到女性，當下便會感到非常緊張，怕在人生中留污點。

也有網友分享，男性在擁擠的捷運上常採取三種自保動作，其一是將雙手緊貼於胸前，以避免手臂晃動造成不必要的接觸，其二是乾脆將雙手舉高，讓手遠離他人身體，其三則是配合捷運宣導，將背包調整到胸前背負，雙手自然可放在包包上，不僅能降低意外碰觸他人敏感部位的風險，也能避免佔用空間，同時保護隨身物品的安全。

延伸閱讀
泰93歲王太后詩麗吉辭世「全國服喪90天」　總理籲：演唱會、娛樂活動全取消
晚安小雞柬國監獄慘況曝！薔薔探監錄音揭獄中真相　他揭「第一天就被打」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！
一家4口旅遊自撞釀悲劇！3月女嬰死亡
快訊／山本由伸完投！道奇炸2轟　G2擊敗藍鳥
快訊／非洲豬瘟爆發！卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」
泰哀悼期「旅客5點要注意」　他逛曼谷UNIQLO大驚：反應好
爆非洲豬瘟！北港朝天宮公籤預言「六畜」命中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北東雨勢還要連下4天　周六下波東北季風接續報到

上網買機票！82萬粉絲YTR「登機口被攔」　才知用到詐騙網站

快訊／非洲豬瘟爆發！卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

泰王太后病逝　曼谷Uniqlo「迅速做1事」！網讚：公關太強

北港媽祖神預言？公籤年初點出「六畜有變」　吻合豬瘟爆發日

捷運急煞！他不小心抓到女生屁股超怕　網分享3動作：可避免被告

爆非洲豬瘟！北港朝天宮公籤預言「六畜」命中　廟方：信者恆信

雙子合作帶來機會！12星座運勢　金牛座有貴人提拔

準婆婆要求「準備6紅包」奉茶會用！她回家問媽...真相超傻眼

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

「豬肉公主」哭談非洲豬瘟

北東雨勢還要連下4天　周六下波東北季風接續報到

上網買機票！82萬粉絲YTR「登機口被攔」　才知用到詐騙網站

快訊／非洲豬瘟爆發！卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

泰王太后病逝　曼谷Uniqlo「迅速做1事」！網讚：公關太強

北港媽祖神預言？公籤年初點出「六畜有變」　吻合豬瘟爆發日

捷運急煞！他不小心抓到女生屁股超怕　網分享3動作：可避免被告

爆非洲豬瘟！北港朝天宮公籤預言「六畜」命中　廟方：信者恆信

雙子合作帶來機會！12星座運勢　金牛座有貴人提拔

準婆婆要求「準備6紅包」奉茶會用！她回家問媽...真相超傻眼

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

川普酸「北韓核武很多」但通訊不好！　為川金會留伏筆

Hyundai「Venue小休旅大改款」印度亮相！台灣導入國產機率大

快訊／台糖園區星月湖驚見女浮屍　他凌晨4點半運動嚇壞急報警

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

北東雨勢還要連下4天　周六下波東北季風接續報到

一朝被蛇咬買氣觀望　何世昌：北士科回春待解約落地

從污泥到畫布的轉身　吳懷宣〈復歸與還原〉引人深思

「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會

「3公斤手機殼」滑到手斷！回歸黑金剛超復古　設計用意曝光　

台中透天豪宅凌晨大火！9人送醫年紀最小3歲　7歲女童10%灼傷

【科學的盡頭是玄學】消防員模仿Rosé演唱會吃鳳梨酥　吃完就悲劇了

生活熱門新聞

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

青花菜≠花椰菜！農糧署一張圖解惑

快訊／氣象署深夜豪雨特報　4縣市防雨彈

獨／文大「廢系潮」51系砍剩30　師怒轟：高層系所「免死金牌」　

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

駕駛停路中猝逝！報案人：其他車都繞過

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

空服員工會赴長榮馬拉松陳情「衝入賽道」　周四轉戰勞動部抗議

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　下到深夜

遭指避查豬瘟物流車　嘉里大榮喊冤誤會

更多熱門

相關新聞

女友愛穿「1款裙子」常走光！網風向一面倒

女友愛穿「1款裙子」常走光！網風向一面倒

有一些裙子裡面會有褲管，為的就是降低走光的機會。近日有網友發文表示，女友很喜歡穿有褲管的短裙，但每次彎腰，都會走光，所以他就買了幾件單純的裙子，並且讓女友搭配安全褲一起穿，但對方卻很少這麼穿，於是他便PO文請大家給意見。貼文曝光後，引起討論。

坐辦公室！很多同事「都有1習慣」還早起

坐辦公室！很多同事「都有1習慣」還早起

男友在家「坐著尿尿」曝原因！她更愛了

男友在家「坐著尿尿」曝原因！她更愛了

iPhone 17 Pro「宇宙橙慘變玫瑰金」原因找到了！

iPhone 17 Pro「宇宙橙慘變玫瑰金」原因找到了！

母單男交女友！嫌她「2反差」形象崩壞　網傻眼

母單男交女友！嫌她「2反差」形象崩壞　網傻眼

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

快訊／北市信義區雙屍命案　1男1女死亡

港妹嫁台男3年就偷吃！尪見客兄喜歡做愛氣瘋

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

青花菜≠花椰菜！農糧署一張圖解惑

快訊／氣象署深夜豪雨特報　4縣市防雨彈

凌晨闖入3女房間「噴精」　民宿老闆兒認了：酒後失態

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面