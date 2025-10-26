空腹喝豆漿浪費蛋白質？營養師：「這步驟」才是關鍵

▲營養師強調，豆漿的蛋白質即使在空腹時喝，也能被人體吸收。（示意圖／photoAC）

如果想補充蛋白質，豆漿是個好選擇，但網路卻傳出空腹別喝豆漿，這樣會浪費蛋白質的說法。對此，營養師吳映蓉闢謠指出，科學證據是，即使空腹喝豆漿，人體依舊能吸收裡面的蛋白質，唯一要注意的是，豆漿一定要喝煮沸的，且煮沸時間要超過5分鐘，才能破壞皂素，喝了之後才不會感到噁心或脹氣。

吳映蓉在臉書「吳映蓉博士營養天地」發文指出，表示某天早上她要喝豆漿時，看到某報導的醫師指出，「空腹不要喝豆漿，會浪費蛋白質！又說空腹喝豆漿會傷胃？」她的反應是，這是哪個都市傳說，因為她胃不是很好，看到這新聞特別敏感。

吳映蓉指出，「我就去針對以上兩點，去查了科學文獻。其實，從科學角度來看，這個說法完全沒有科學根據。但是，我必須說：『自己吃什麼胃會不舒服，一定要靠自己觀察，每個人的反應不一樣！』」

吳映蓉說，事實上，豆漿中的蛋白質即使在空腹情況下攝取，人體仍能正常消化吸收，分解為胺基酸後再加以利用。身體不會因為「空腹飲用」就將營養白白浪費，因此，空腹喝豆漿並不等於沒有攝取營養。另外，一般情況下飲用豆漿時，也多半會搭配其他食物，整體營養仍然能獲得良好補充。

吳映蓉提及，唯一要注意的就是煮熟程度，「沒煮沸的豆漿會含『皂素』與『胰蛋白酶抑制物』，喝了會脹氣、噁心，這才是真正的問題。記得豆漿一定要煮到滾，可能滾後再煮5分鐘，才更安全。

至於到底能不能空腹喝豆漿？吳映蓉解釋，「對大多數人來說，還挺不錯。但請放心，不會『浪費蛋白質』，也不會『傷胃』。」

