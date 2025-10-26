　
    • 　
>
小心婚姻五年魔咒！精神科醫揭感情崩解原因：應學「好好吵架」

台灣離婚率長期居高不下，其中婚齡未滿五年的夫妻就佔超過三成。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲台灣離婚率亞洲第二，其中婚齡未滿五年的夫妻就佔超過三成。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

台灣離婚率長期居高不下，其中婚齡未滿五年的夫妻就佔超過三成，顯示現代婚姻面臨諸多挑戰。精神科醫師楊聰財指出，許多夫妻在戀愛初期被多巴胺帶來的激情與浪漫包圍時，往往忽略了現實生活的考驗，被稱為婚姻的「五年魔咒」。

楊聰財說明，當這股熱戀效應在一至三年後逐漸消退，生活中的房貸、育兒、金錢等柴米油鹽的壓力便會接踵而至，加上雙方心理成長速度不同步，容易造成對未來期待的落差，使婚姻進入最脆弱的五年期。婚姻的維繫絕非僅靠愛情的慣性，而是需要持續的經營與調整。

楊聰財指出，婚姻崩解往往源於生理、心理、社會以及精神靈性等多重面向的失衡。在生理層面，戀愛初期的多巴胺激情消退後，日常生活的平淡與挑戰開始凸顯彼此的差異；心理層面則可能出現一方事業或個人成長停滯，另一方持續前進的情況，使共鳴感與話題逐漸消失。社會與物質壓力也成為婚姻衝突的常見根源，從買房、育兒到家庭關係的摩擦，再加上社交媒體提供的新鮮感與外部誘惑，都可能削弱夫妻間的安全感與連結。

此外，婚姻專家高特曼的研究也指出，有四種溝通模式對婚姻破壞力最大，包括批判、輕視、防備與築牆。當夫妻陷入這些負面互動時，即使存在愛，也容易因溝通方式而疏離。

楊聰財建議，夫妻要跨越婚姻的「五年魔咒」，需要理性認知問題，也要感性滋養關係。他強調，一致性的溝通姿態是關鍵，夫妻在面對壓力時應同時在乎自己、情境與對方，真實表達內在感受與需求。了解彼此的愛之語，並刻意以對方能理解的方式表達關愛，也能有效緩解衝突。

高品質的對話被視為婚姻的生命線，而「OMIYA」對話引導技術則提供了一種方法，幫助夫妻超越表面爭執，觸及彼此深層的渴望與需求。這套方法包含五個核心元素：首先是Objective（目標），強調在對話開始前釐清討論的目的，是為了尋找解決方法、增進理解，或單純表達感受，避免偏離主題。接著是Method（方法），夫妻共同討論可行的解決策略，讓問題能被具體處理，而非停留在情緒宣洩。

第三個元素是Intent（意圖），用來強化彼此對關係的承諾與動機，提醒雙方爭論的核心在於維護關係與彼此幸福，而不是傷害對方。第四個元素是Yearning（渴望），引導夫妻探索冰山下未被表達的深層需求，例如被理解、被支持或被肯定，使對話更具連結性。最後是Awareness（覺察），要求雙方在對話中保持當下的自我覺察，理解自己的情緒與需求，同時注意對方的表達與感受，避免陷入防衛或批判。

透過這套方法，夫妻可以在對話中釐清討論的目的，共同尋找可行的解決方案，並強化對關係的動機與意圖，更重要的是，能連結內在更深層的渴望，理解彼此冰山下的真實自我，同時保持當下的覺察與觀察。

楊聰財建議，除了掌握溝通技巧，夫妻也應學會「好好吵架」，以「我」為主的方式表達擔憂與需求，回顧過去的美好以重建對伴侶的欣賞，勇於承認自己在衝突中的責任，並透過暫停訊號讓彼此冷靜後再繼續溝通，避免情緒築起隔閡。此外，共同培養興趣或嘗試新事物，能為日常生活注入新鮮感，不僅增進夫妻間的連結，也促進雙方共同成長。

楊聰財指出，婚姻的永續之道在於理性認知愛情的生理基礎會消退，並理解生活與心理的挑戰，同時感性地實踐愛與智慧。成功的婚姻不是找到「對的人」，而是成為「對的人」，並持續調整關係的舞步。若遇到難以解決的問題，婚姻諮商就如同健康檢查，是維繫長久關係的重要支撐。

