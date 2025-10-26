200年後真相大白！拿破崙潰軍死因揭密　DNA曝「副傷寒」才是元凶

▲拿破崙畫像。（圖／翻攝自維基百科）



1812年冬季，由拿破崙率領的法軍自莫斯科（Moscow）撤退途中折損約30萬人，超過半數死於嚴寒與疾病。過去一般認為是飢寒交迫所致，但最新的DNA定序顯示，真正奪走性命的主因，可能不是當年軍醫與戰地紀錄常寫到的斑疹傷寒或戰壕熱，而是先前未被懷疑的副傷寒與虱傳回歸熱。

根據《404 Media》報導，研究團隊自立陶宛（Lithuania）維爾紐斯（Vilnius）一處亂葬坑取出13名士兵的牙齒樣本，當中找不到斑疹傷寒與戰壕熱致病菌的痕跡，卻檢出副傷寒相關基因訊號。

研究人員解釋，極度疲勞、低溫暴露與多重感染交錯，讓原本就虛弱的士兵更難存活。還有一段同期醫療紀錄追溯到飲食，當時法軍沿途在奧查（Orcha）至維爾納（Wilna）之間常因口渴「把裝桶醃甜菜（波蘭語：buraki kwaszone）的汁液當水喝」，結果導致腹瀉頻傳。在疑似被污染食物推波助瀾。這場災難為拿破崙埋下敗勢，1814年崩盤與流放的命運於是接踵而至。

根據《當代生物學》（Current Biology）發表、由巴黎巴斯德研究所（Institut Pasteur in Paris）的雷米・巴比耶里（Rémi Barbieri）領銜的論文與科學新聞通訊《the Abstract》彙整，這份樣本雖僅13人，無法涵蓋整支大軍，但提供第一次直接證據連結副傷寒與回歸熱。

研究人員表示「症狀不明確且多變」，或許讓當時紀錄忽略了副傷寒的角色。團隊補充，未來若能擴大古DNA檢測，仍可能在其他遺骸見到斑疹傷寒、戰壕熱或不同病原體並存的圖像。

