應徵工程師「收到offer」懷疑有詐！網一看搖頭：沒這麼不值錢吧

▲原PO應徵工程師的職位。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

收到這樣的錄取通知信，會不會去報到？近日有網友發文透露，他被一家待遇還可以的公司錄取了，但他一看offer，卻懷疑有詐！不知道是不是他想太多？貼文曝光後，不少網友一看到該職缺的薪資，都直搖頭，勸他再想想。

這名網友在Dcard上，以「赴職還是快逃」為標題發文，提到他最近被一家待遇還行的公司錄取了，不過他看了offer後，卻懷疑有詐，所以想請大家看看，這份工作有什麼問題嗎？還是他多疑？從他貼出的圖片可見，他應徵的是設計部工程師，該職缺的薪資為「每月3萬7500元」。

不過這3萬7500元的薪水還包含了津貼，offer上清楚寫著，該職位的底薪為3萬2000元，另有3000元的伙食津貼，以及2500元的安全津貼。

貼文曝光後，有網友就表示，「工程師的頭銜好香，領3萬7500元好笑」、「年終獎金應該是用底薪3萬2000元去算的」、「工程師這薪水還要考慮？別拉低行情」、「這個薪水低到哭欸」、「工程師這三個字沒這麼不值錢吧」。還有網友提到，「這工作有危險性，不然為什麼會有安全津貼」、「安全津貼？！」「薪資看起來問題不大，只是沒解釋安全津貼嗎」、「設計部『工程師』，一聽就知道是在工地處理文書還要管現場的職位，不是工安就是監工」。