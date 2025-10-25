江蘇傳「觀光小火車墜海」4人罹難！當地政府調查中

▲大陸江蘇傳出小火車翻覆，導致多人死亡的消息，當地政府仍在調查中。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸網路上近日傳出江蘇南通的啟東市黃金海灘景區附近，18日疑似發生觀光小火車墜海意外，造成多人傷亡的消息，不少民眾聲稱認識遇難者家屬，引發大量討論。對此，當地政府表示，目前正在調查當中，詳情以官方發布為準。

綜合陸媒報導，知情網友透露，他有親友在18日的事故中罹難，一人死裡逃生，另一人不幸遇難。另有網友稱，其父親的前同事亦在事故中喪生。此外，當地媒體報導稱，多位民眾均提到「當時風大、浪急，一車人被捲走」。

根據當地的氣象資訊，10月17日啟東市氣象台曾發布海區大風黃色預警，預計沿岸海區將出現9級以上東北大風。18日下午近6時，黃金海灘景區突然發布臨時閉園通知，未說明原因，並表示開園時間另行公告。景區官方介紹指出，其提供免費觀光小火車服務，途經多個沿海景點。

後續當地記者多次致電黃金海灘景區，不過都沒有接通。啟東圓陀角旅遊度假區管理辦值班人員回應稱，景區之所以關閉，是因為大風預警，對「小火車墜海」一事並不知情。

當地公安局及政府辦公室人員則回應，並未掌握相關情況，建議向政府的宣傳部確認消息是否正確。南通市政府及消防部門也回應「請以官方發布為準」。

陸媒報導稱，初步消息指稱，這起事故共有4名遇難者，其中1人來自南京、3人來自上海，但相關細節仍待進一步確認。