大陸 大陸焦點 特派現場

江蘇傳「觀光小火車墜海」4人罹難！當地政府調查中

▲▼大陸江蘇傳出小火車翻覆，導致多人死亡的消息，當地政府仍在調查中。（圖／翻攝微博）

▲大陸江蘇傳出小火車翻覆，導致多人死亡的消息，當地政府仍在調查中。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸網路上近日傳出江蘇南通的啟東市黃金海灘景區附近，18日疑似發生觀光小火車墜海意外，造成多人傷亡的消息，不少民眾聲稱認識遇難者家屬，引發大量討論。對此，當地政府表示，目前正在調查當中，詳情以官方發布為準。

綜合陸媒報導，知情網友透露，他有親友在18日的事故中罹難，一人死裡逃生，另一人不幸遇難。另有網友稱，其父親的前同事亦在事故中喪生。此外，當地媒體報導稱，多位民眾均提到「當時風大、浪急，一車人被捲走」。

根據當地的氣象資訊，10月17日啟東市氣象台曾發布海區大風黃色預警，預計沿岸海區將出現9級以上東北大風。18日下午近6時，黃金海灘景區突然發布臨時閉園通知，未說明原因，並表示開園時間另行公告。景區官方介紹指出，其提供免費觀光小火車服務，途經多個沿海景點。

後續當地記者多次致電黃金海灘景區，不過都沒有接通。啟東圓陀角旅遊度假區管理辦值班人員回應稱，景區之所以關閉，是因為大風預警，對「小火車墜海」一事並不知情。

當地公安局及政府辦公室人員則回應，並未掌握相關情況，建議向政府的宣傳部確認消息是否正確。南通市政府及消防部門也回應「請以官方發布為準」。

陸媒報導稱，初步消息指稱，這起事故共有4名遇難者，其中1人來自南京、3人來自上海，但相關細節仍待進一步確認。

 
10/24 全台詐欺最新數據

中國14屆全國人大常委會將10月25日設立為「台灣光復紀念日」，表示要透過多種形式舉行紀念活動。民進黨今（25日）指出，聯合國大會第2758號決議完全沒提到「台灣」，對岸近期高調操作「三個80年」（抗戰勝利80週年、聯合國成立80週年、台灣光復 80週年）想繼續壓縮台灣主體性與國際空間的意圖，不會有效，更不會得到國際民主陣營的認同。

