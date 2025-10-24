　
大陸焦點

陸金飾1g一夜跌超200元…顧客進店直接買！　店員驚：從未見過

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲金價下跌，不少顧客進店相中款式就直接購買。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

受國際金價下跌影響，中國國內金飾價格近日也跟著下調。河南鄭州一名銀樓老闆表示，金飾價格1克下跌了50元（人民幣，下同，約台幣214元），「以前都是降5塊、10塊，最多每克降20多，一夜降50元『從業生涯沒見過』。」有顧客稱，只要看上了，不管價格直接買走。

綜合陸媒報導，黃金價格起伏，攪動「淘金」人群。商場等品牌銀樓出現排隊人潮，由於黃金價格有所降低，實物投資金櫃檯旁圍滿了購金者，部分投資者「到店即買」。而在黃金回購處，賣金者同樣排起了長隊，急著將手中的黃金變現。

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲銀樓店員指出，購買人群以婚金為主。（圖／CFP）

一名顧客汪穎帶著不久前700多元／克剛買入的投資黃金，來到某品牌商場的黃金回購處準備出金，她笑著說，雖然自己認為，從長期來看黃金還可能會上漲，但現在金價高位震盪，忍不住還是將手中的黃金賣出一部分。

今年66歲的吳大爺表示，22日剛以948元的價格，買入了100克的投資金條，「本來黃金每克到了700多元時，我就不打算買了，但是現在黃金價格回調了，我還是沒忍住繼續買。」

吳大爺眼中，當前國際情勢依然不算明朗，投資黃金是抵禦風險、全球通貨膨脹的良策，他也長期看好黃金。家住北京的白領樊勝則表示，她雖然沒有購買實體黃金，但也在21下午和22日上午金價下跌後，果斷加倉黃金ETF產品。

▲▼排隊買黃金的大媽大爺們。（圖／翻攝自微博）

▲▼排隊買黃金的大媽大爺們。（圖／翻攝自微博）

▲▼排隊買黃金的大媽大爺們。（圖／翻攝自微博）

投資人李元指出，雖然從長期來看，十年之後，黃金價格大概率還是會上漲，但這兩天金價高位震蕩的行情和「見好就收」的想法，讓他決定先將手中的部分黃金變現。

報導指出，補倉和出金的投資者果斷出擊，黃金飾品銷售卻不溫不火，金價已經下降，觀望者仍然較多。

有銀樓店員坦言，自從金價大幅上漲以來，消費者變得更為理性，最近兩週銷售情況比較平淡，購買人群以婚嫁剛需為主。

事實上，今年以來，中國黃金飾品消費一直處於較低水準。根據中國黃金協會數據，今年上半年，黃金消費量505.205噸，年減3.54%，其中，黃金首飾消費量較去年同期下降26%。中國黃金協會表示，高金價抑制黃金飾品消費，輕克重、設計感強、附加價值高的首飾產品更受青睞。

10/23 全台詐欺最新數據





※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

