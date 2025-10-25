　
國際

菲參謀總長：就算沒美軍，太靠近台灣也會成中國攻擊目標

▲▼菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）近日受訪時直言，即便菲律賓境內沒有美軍基地，一旦區域戰事爆發，「菲律賓都將成為中國攻擊目標」。他坦言，這與菲國的地理位置脫不了關係，「我們靠近台灣，正好擋在中國船艦通往太平洋的路上」。

綜合外媒報導，布勞納接受DZRH廣播電台專訪時指出，外界不應誤會菲國允許美軍進駐是導火線，「即使沒有EDCA基地，情況也一樣」。他強調，美軍在菲的「加強國防合作協議」（EDCA）下共設有9座基地，其中3座位於呂宋島北部、鄰近台灣，其餘則面向南海爭議水域。

對於美軍近期在菲國部署射程可達中國本土的中程飛彈「泰風」（Typhon）系統引發關注，布勞納解釋，相關設備僅供訓練使用，未來若菲軍自行採購即可立即操作，中國「不應干涉」。他並重申，菲律賓的軍事現代化與防衛部署「並非針對中國」。

菲國前海軍副司令隆美爾．王（Rommel Jude Ong）則指出，菲國最北的巴丹群島雖無EDCA基地，卻因橫跨南海、台灣與太平洋三個戰略區域，戰略價值更為關鍵。智庫學者卡貝薩（Chester Cabalza）也形容，菲律賓「被困在地理的牢籠」，地處第一島鏈中段，註定在中美角力中難以置身事外。

布勞納最後表示，菲律賓不希望戰爭發生，並正與美國、日本、澳洲等理念相近國家合作，建立嚇阻態勢，「戰爭沒有贏家，大家都輸」。

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

菲律賓中國參謀總長地緣政治戰爭

