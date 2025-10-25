中國設立「台灣光復紀念日」　朱立倫喊話：台灣是中華民國光復的

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／台北報導

今（25日）是台灣光復節，中國14屆全國人大常委會第18次會議昨天表決通過，將10月25日設立為「台灣光復紀念日」，表示要透過多種形式舉行紀念活動。對此，國民黨主席朱立倫表示，對岸的角度有對岸的立場，但再次強調，「台灣是中華民國光復的，台灣是屬於中華民國的，這是毫無疑問」。

今天10月25日是台灣光復80周年紀念日，大陸將在北京人民大會堂舉行「台灣光復80周年紀念大會」，邀請各界人士及台灣同胞代表出席。這是繼十年前舉辦「台灣光復70週年」活動後，再度以高規格形式舉行紀念，外界關注此次出席領導層級是否高於全國政協主席王滬寧，顯示大陸方面藉此強化統一敘事與歷史主權定位。就在活動前夕，全國人大常委會首次以國家立法形式，於昨天24日表決通過設立每年10月25日為「台灣光復紀念日」，凸顯大陸在兩岸及國際輿論場上爭奪話語權的政治意涵。

朱立倫今天出席「從蘆溝橋到中山堂：抗戰勝利暨臺灣光復八十週年的回顧與對話」國際學術研討會，會前接受媒體聯訪指出，今天是台灣光復80週年紀念，也是重新恢復為國定假日後，第一次紀念台灣光復節，從民眾角度來看，這是非常重要的紀念節日，所以立法院才會通過成為國定假日，不應該因為政黨之別、意識形態扭曲歷史或是靜悄悄。

朱立倫表示，今天有很多團體都來慶祝光復80週年，民意一定會堅定支持，台灣是屬於中華民國的，是中華民國光復了台灣。「光復80週年當然是值得慶祝的日子」，對岸的角度有對岸的立場，但再次強調，「台灣是中華民國光復的，台灣是屬於中華民國的，這是毫無疑問」。

