怕被制裁！　中國4大石油巨頭「暫停進口俄羅斯原油」

▲中國浙江省舟山外的外岱島（Waidiao Island）海域，可見拖船正協助一艘原油油輪停靠在石油碼頭。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國近期對俄羅斯兩大石油巨頭實施制裁後，中國多家國營石油企業已暫停購買俄羅斯海運原油。消息人士指出，這些企業擔心觸及美國制裁風險，暫時中止交易，為俄方原油出口再添壓力。

根據《路透社》報導，多名貿易消息人士透露，中國石油（PetroChina）、中國石化（Sinopec）、中國海洋石油（CNOOC）及振華石油（Zhenhua Oil）已暫停短期內的俄羅斯海運原油採購；目前四家公司尚未對外回應。

根據市場數據，中國每天約進口140萬桶俄羅斯海運原油，不過大多由獨立煉油廠購買，包含被稱為「茶壺煉廠（teapots）」的中小業者。至於國營煉油企業的進口量，外界估算差異頗大。

能源數據公司Vortexa Analytics估計，2025年前9個月中國國營企業購買俄羅斯原油的量不到每日25萬桶；而顧問公司Energy Aspects則估算約為每日50萬桶。

另外，中國石化旗下的聯合石化（Unipec）已於上週停止進口俄羅斯原油，原因是英國將俄羅斯石油公司（Rosneft）與盧克石油公司（Lukoil）及部分中國企業與影子船隊（shadow fleet）列入制裁名單。

交易員指出，Rosneft與Lukoil多透過中介轉售給中國買家，而非直接交易。

儘管獨立煉油廠暫時觀望以評估制裁影響，但仍有意維持俄羅斯原油採購。另一方面，中國每天透過管線進口約90萬桶俄油，由PetroChina負責，預料這部分不會受到明顯波及。

市場分析認為，中印兩國同步減少進口，恐壓縮莫斯科的石油收益，也可能推高中東、非洲與拉丁美洲非制裁原油的國際價格。

