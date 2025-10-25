賴世昌《老有所終》奪全國百號油畫大展首獎　刻畫生命最後尊嚴

▲賴世昌《老有所終》奪全國百號油畫大展首獎。（圖／賴世昌提供）

記者陳崑福／屏東報導



第24屆全國百號油畫大展10月25日下午於台中市港區藝術中心盛大開幕暨頒獎。畫家賴世昌以作品《老有所終》榮獲「首獎：第一名」，再度締造佳績。曾於第20屆獲「優選獎」的他，此次以一年心血完成百號油畫，用筆觸描繪「高齡生命的尊嚴與終章」，作品深具社會關懷與人文厚度，展現藝術家對生命議題的深刻體悟與技法突破。

賴世昌表示，迄今他的油畫作品僅有20餘件，其中只有兩件是百號作品，第1件《保險相對侷限》是他在自學油畫的10個月後，為挑戰自己是否有能力畫大尺碼油畫？而以4個月時間所完成的作品；第2件作品則是為了藉由這場比賽來驗收他自己從109-112年4年間「創作/比賽」的習畫成效總結而作。因此，他利用113年的一整年時間來創作這幅《老有所終》百號作品，結果超乎他的預期，獲得第一名佳績。

針對他在剛學畫的第一年就可用4個月完成就完成百號油畫，為何在4年後技巧更熟練、經驗更豐富了，反而需要花費3倍時間來完成？賴世昌表示，「由於第一年自學油畫時採用的是『直接畫法』，加上構圖相對單純，完成速度就比較快；到了113年初因為我參加新唐人第六屆全世界人物寫實油畫大賽獲得優秀獎，親赴美國紐約曼哈頓參加這場比賽的得獎作品展覽暨頒獎典禮，以及在一周參訪觀摩行程的活動中，有機會與來自全球各地的傳統寫實藝術家進行油畫技巧與經驗的交流分享，因而學到更精緻的『間接畫法』（多層次畫法），加上跟台南應用科技大學漫畫系系主任林舜青老師學到的罩染與其他技法，使我在油畫技藝上獲得快速提升，從而有能力挑戰難度更高的構圖，不過相對地，從此在觀察與處理畫面的技巧就更為細膩，以致完成一幅畫所需花費時間會更多。」



為印證上述賴世昌的解說，在此與讀者分享他參加第24屆全國百號油畫大展徵件比賽榮獲第一名的作品《老有所終》及其創作理念如下：

「我國迄今已邁入超高齡社會，如何安祥走完人生最後一哩？值得大家正視。時間的巨輪總有為高齡者降臨謝幕的一天，或如龜壽，或如寵物犬般被照護，或如老耕牛般最後被送到屠宰場…。雖然生死命定，但我們仍可及早面對「老有所終」課題，營造個人在健康、經濟自主的條件，以及自在適性的老年生活能力，俾能終享尊嚴地離開人生舞台。」

賴世昌這件百號油畫作品於114年10月25日至115年1月4日，在港區藝術中心展出。展覽結束這件首獎作品即歸台中市政府文化局典藏