「台胞抗戰歷史文物展」在陸長期展出 　還原台灣原住民抗日珍貴史料

▲台灣光復80周年，大陸同步舉辦了「台胞抗戰歷史文物特展」 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

為紀念台灣光復80周年，今（25日）下午《不屈的寶島 丹心向祖國--台灣同胞抗日史實展》在北京盧溝橋中國人民抗日戰爭紀念館隆重開幕。展覽共展出珍貴歷史圖片387張、文物 453件，搜集大量史料展出台灣光復歷史始末。受邀參訪台灣民眾也指出，可以系統性看到過去歷史，了解台灣光復意義，並且也很少看到關於原住民奮勇抗日故事，覺得很感動。

▲「台胞抗戰歷史文物特展」長期展出 ，有許多珍貴史料。（圖／記者任以芳攝）

在「台灣光復80周年紀念大會」舉行之際，大陸同步舉辦了「台胞抗戰歷史文物特展」，展出多項珍貴史料，重現台灣同胞在抗日戰爭時期的英勇事蹟。展館介紹從宋朝時期開始說台灣故事，當時並未被納入宋朝的正式版圖，已有部分漢人往來和開墾。

之後延續清朝統治台灣，後期國力衰弱戰敗，與日本簽訂「馬關條約」割讓台灣與澎湖列島，導致台灣受到日本50年殖民屈辱，之後台灣民眾反抗起義，接力抗日直到台灣光復，展覽共展出珍貴歷史圖片387張、文物 453件，搜集大量史料展出台灣光復歷史進程。

▲日軍進入台北 。（圖／記者任以芳攝）



該展館主題也分六大項，「吾土吾民 台灣是中國的一部分」「寶島悲歌 台灣被日本強行侵佔及殖民統治」「奮起反抗兩岸同胞掀起抗日鬥爭高潮」「堅韌不屈 台灣同胞頑強反抗侵略壓迫」「共御外侮台灣抗日鬥爭匯入全民族抗戰洪流」「台灣光復中華民族取得抗日戰爭的偉大勝利」六個部分，全景式再現台灣同胞反抗日本殖民統治長達50年英勇不屈鬥爭的光輝歷史，將作為基本陳列的重要組成部分長期展出。

▲日軍殺雞儆猴，對台灣抗日民眾實行管制 。（圖／記者任以芳攝）

其中，「寶島悲歌 台灣被日本強行侵佔及殖民統治」收集許多日治時代（早期稱日據時代）史料，包括在政治經濟、思想文化、生活教育上面的管制，以及針對台灣米、糖、茶、礦、鹽、木材、煤等資源進行掠奪。展館展出兩岸民眾奮力抗日的史料，特地開闢當時原住民。

▲展覽中特別呈現台灣原住民抗日的珍貴史料與影像。（圖／記者任以芳攝）

資料搜集台灣原住民在日治時期的抗日事件，包括最知名的有太魯閣戰爭（1914年）， 日治時期最大規模的戰役，由太魯閣族為抵抗日本「理蕃政策」而發動，最終日軍以優勢武力鎮壓；霧社事件（1930年），起源賽德克族無法忍受日本統治的壓迫，勇敢起義，造成日軍慘重傷亡，最終導致族人被屠殺和強制遷徙。

北京東城區台商聯誼會會長湯文玉受訪時表示，希望藉此喚起更多台灣年輕世代重新認識這段歷史，「了解我們從哪裡來，也才能知道要往哪裡去」。

湯文玉指出，展覽中特別呈現台灣原住民抗日的珍貴史料與影像，包括霧社事件中賽德克族英勇反抗的故事。「莫那魯道是我們最熟悉的名字，原住民族抗日精神也曾被拍成多部電影，這些作品都讓我們更能感受到那段歷史的真實與震撼。」

她表示，透過重溫這些歷史片段，可以更深刻體會「兩岸是一家人」，唯有互愛互敬、相互理解，兩岸關係才能更好發展。在當前兩岸關係緊張的氛圍下，更應該鼓勵台灣青年回顧歷史、了解自身的文化根源。

▲台灣光復。（圖／記者任以芳攝）

參觀展館的台青指出，這次參觀感觸很深，可以系統性看到過去歷史，了解台灣光復始末與意義，「並且也很少看到關於原住民奮勇抗日故事，覺得很感動。」

館方人員介紹表示，本次展覽注重展示中國歷代對台灣進行了有效治理和管轄，台灣抗日鬥爭匯入全民族抗戰的洪流，兩岸同胞攜手共同抗擊日本侵略。「展覽對於增進台灣同胞民族認同、服務祖國統一大業有著重要現實意義。」

今日參訪人員有台盟中央、全國台聯、北京市委宣傳部、北京市台辦、台盟北京市委會、北京市台聯相關人員和在京台胞代表、首都各界代表等100多人參加揭幕活動並參觀展覽。