自打嘴？藍營才嗆中央沒禁廚餘破口　藍委昔轟「禁廚餘治標不治本」

▲台中養豬場傳出感染非洲豬瘟。（記者／台中市政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

台中市梧棲區日前養豬場的死亡豬隻檢出非洲豬瘟病毒，檢驗期出現10天「空白期」備受質疑，台中市農業局則強調「該做的都做了」。藍委也反嗆是因為中央沒禁廚餘。然而2021年暫停使用廚餘時，藍委洪孟楷批評「全面禁止廚餘是治標不治本」後中央改針對200頭以上規模場開放，要求高溫蒸煮廚餘滅菌，且由地方全程監督管理。民進黨今（24日）表示，廚餘餵豬，重在「管理」。台中市府管理出包，盧秀燕別當徐榛蔚2.0。

台中市出現非洲豬瘟案例後， 農業部成立「前進應變所」，並宣布全國暫停廚餘養豬。民進黨表示，然而就在中央全力防疫之際，國民黨卻急著幫台中市長盧秀燕甩鍋，國民黨籍立委許宇甄還指責中央沒禁廚餘。但事實是：國民黨自己都不敢全面禁廚餘，廚餘養豬早有明確規範，監管機關就是縣市政府。2018年中國爆發非洲豬瘟時，中央就要求「廚餘須加熱90度以上、連續蒸煮1小時」，縣市政府負責輔導與稽查。

民進黨說明，2021年9月，中央暫停廚餘養豬一個月期間，國民黨立委洪孟楷批評「『全面禁止廚餘』是治標不治本」、「禁止廚餘養豬的作法不應無條件延長」。2021年10月，中央宣布全面禁止廚餘養豬，僅針對200頭以上規模場開放，並要求高溫蒸煮廚餘滅菌，使用前必須經地方政府核可，且由地方全程監督管理。

民進黨指出，如今台中出現疫情，國民黨立委林沛祥也說「不會貿然禁廚餘養豬」。事實上，根據資料，台中市75場200頭以上養豬場中，有36場仍用廚餘。然而台中市政府不僅長期缺乏輔導與稽查，甚至連廚餘蒸煮中心都沒有，漏洞在哪一清二楚。

民進黨提到，而在全面禁用廚餘後，台中還會遇到另一個問題：大量廚餘湧入焚化廠，也勢必加劇台中垃圾及廢棄物處理問題，很可能讓台中垃圾山情況雪上加霜。敬告國民黨，別再顛倒黑白、推卸責任。中央與地方應該攜手防疫，不要讓盧秀燕變成徐榛蔚 2.0，讓國民黨籍的無用地方父母官再+1。