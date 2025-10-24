　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自打嘴？藍營才嗆中央沒禁廚餘破口　藍委昔轟「禁廚餘治標不治本」

▲▼台中養豬場傳出感染非洲豬瘟，市府連夜撲殺195隻豬。（記者／台中市政府提供，下同）

▲台中養豬場傳出感染非洲豬瘟。（記者／台中市政府提供）

記者杜冠霖／台北報導

台中市梧棲區日前養豬場的死亡豬隻檢出非洲豬瘟病毒，檢驗期出現10天「空白期」備受質疑，台中市農業局則強調「該做的都做了」。藍委也反嗆是因為中央沒禁廚餘。然而2021年暫停使用廚餘時，藍委洪孟楷批評「全面禁止廚餘是治標不治本」後中央改針對200頭以上規模場開放，要求高溫蒸煮廚餘滅菌，且由地方全程監督管理。民進黨今（24日）表示，廚餘餵豬，重在「管理」。台中市府管理出包，盧秀燕別當徐榛蔚2.0。

台中市出現非洲豬瘟案例後， 農業部成立「前進應變所」，並宣布全國暫停廚餘養豬。民進黨表示，然而就在中央全力防疫之際，國民黨卻急著幫台中市長盧秀燕甩鍋，國民黨籍立委許宇甄還指責中央沒禁廚餘。但事實是：國民黨自己都不敢全面禁廚餘，廚餘養豬早有明確規範，監管機關就是縣市政府。2018年中國爆發非洲豬瘟時，中央就要求「廚餘須加熱90度以上、連續蒸煮1小時」，縣市政府負責輔導與稽查。

民進黨說明，2021年9月，中央暫停廚餘養豬一個月期間，國民黨立委洪孟楷批評「『全面禁止廚餘』是治標不治本」、「禁止廚餘養豬的作法不應無條件延長」。2021年10月，中央宣布全面禁止廚餘養豬，僅針對200頭以上規模場開放，並要求高溫蒸煮廚餘滅菌，使用前必須經地方政府核可，且由地方全程監督管理。

民進黨指出，如今台中出現疫情，國民黨立委林沛祥也說「不會貿然禁廚餘養豬」。事實上，根據資料，台中市75場200頭以上養豬場中，有36場仍用廚餘。然而台中市政府不僅長期缺乏輔導與稽查，甚至連廚餘蒸煮中心都沒有，漏洞在哪一清二楚。

民進黨提到，而在全面禁用廚餘後，台中還會遇到另一個問題：大量廚餘湧入焚化廠，也勢必加劇台中垃圾及廢棄物處理問題，很可能讓台中垃圾山情況雪上加霜。敬告國民黨，別再顛倒黑白、推卸責任。中央與地方應該攜手防疫，不要讓盧秀燕變成徐榛蔚 2.0，讓國民黨籍的無用地方父母官再+1。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李在明警告柬「別碰韓國人」：雖遠必誅
恐怖瞬間！澳洲男童動物園體驗哭了　蟒蛇「牙起來」咬頭爆血
非洲豬瘟潛伏期「目前進入緊張階段」　農業部：會啟動第二輪檢查
快訊／土城火警「女陳屍浴室」！　閨蜜涉殺人隔天被逮捕
日本「前寫真女星」入高市內閣！辣照曝光　專業知識不足被罵爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭質疑PO文破萬讚獲中共支持　王婉諭：今年最奇葩的陰謀論

媽祖廟前喊話！　「不同黨沒關係」賴清德：但是要同一國

陳以信宣戰角逐台南市長！　謝龍介：配合初選機制但「我會贏」

圍堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰：目前國內沒有其他異常案例

市長選舉起手式！旗津掛看板　柯志恩放話：哪裡跌倒哪站起

自打嘴？藍營才嗆中央沒禁廚餘破口　藍委昔轟「禁廚餘治標不治本」

秒答應！吳宗憲接管文傳會　盼年輕接棒：講人類聽得懂的話

苗博雅YT抖內曾單月破百萬　許甫提醒：小心人前牽手背後下毒手

快訊／謝龍介注意！陳以信宣布角逐台南市長　喊話要「君子對決」

撤離資訊未公開引發傷亡？　內政部：9月21日即對外發布

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

桃園客運監視畫面曝光

遭質疑PO文破萬讚獲中共支持　王婉諭：今年最奇葩的陰謀論

媽祖廟前喊話！　「不同黨沒關係」賴清德：但是要同一國

陳以信宣戰角逐台南市長！　謝龍介：配合初選機制但「我會贏」

圍堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰：目前國內沒有其他異常案例

市長選舉起手式！旗津掛看板　柯志恩放話：哪裡跌倒哪站起

自打嘴？藍營才嗆中央沒禁廚餘破口　藍委昔轟「禁廚餘治標不治本」

秒答應！吳宗憲接管文傳會　盼年輕接棒：講人類聽得懂的話

苗博雅YT抖內曾單月破百萬　許甫提醒：小心人前牽手背後下毒手

快訊／謝龍介注意！陳以信宣布角逐台南市長　喊話要「君子對決」

撤離資訊未公開引發傷亡？　內政部：9月21日即對外發布

最大產區！雲林查驗120高風險養豬場　化製車消毒領證才可入縣

遭質疑PO文破萬讚獲中共支持　王婉諭：今年最奇葩的陰謀論

朴春再控YG容貌羞辱！　整形話題被炒作利用：錢都我自己出的

盧秀燕指他未出席記者會　陳駿季喊「遺憾」：別用這種方式比喻

恐怖瞬間！澳洲男童動物園體驗哭了　蟒蛇「牙起來」咬頭爆血

客運駕駛遭醉客威脅「拉下車找人處理」報警提告　國光：譴責暴力　

新北中信特攻主場開幕周　JJUBI、金渡兒應援初亮相

向詐騙集團開嗆！李在明警告柬埔寨「別碰韓國人」：否則雖遠必誅

金卡戴珊自爆罹腦動脈瘤！離婚肯爺「壓力太大」　家人震驚

媽祖廟前喊話！　「不同黨沒關係」賴清德：但是要同一國

【萬聖節驚魂！】女子欣賞萬聖節佈置...下秒怪物彈出被嚇到跌坐在地

政治熱門新聞

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

快訊／鄭麗文公布第二波人事！蕭旭岑任副主席　吳宗憲接文傳會

快訊／謝龍介注意！陳以信宣布角逐台南市長　喊話要「君子對決」

認明「10000.gov.tw」網站！　國人領1萬選「登記入帳」快速又方便

卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

挨批閣揆任內不禁廚餘餵豬釀錯　賴清德：貿然禁用會讓病毒流竄

藍白合隱憂？鄭麗文盼「以中國人自豪」　黃暐瀚：60.9％小草不認同

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　外交部：維持台海現狀是台灣一貫立場

賴清德曝昔多縣市不贊成禁廚餘養豬　她轟：防疫大漏洞就在總統府

明年4月新生兒也可領1萬！　財政部：領取時間延長到5月22日

更多熱門

相關新聞

秒答應！吳宗憲接管文傳會　盼國民黨「年輕接棒、講聽得懂的話」

秒答應！吳宗憲接管文傳會　盼國民黨「年輕接棒、講聽得懂的話」

國民黨主席當選人鄭麗文今（24日）公布第二波黨部人事名單，其中國民黨立委吳宗憲將接任文傳會主委。吳宗憲表示，今天中午11點左右接到鄭麗文透過他人給他的電話，不到30秒的時間，他就答應了，因為對他來說，「長官要我做什麼，做就對了」；對於未來文傳會的目標，吳認為，要用人類聽得懂的話，來傳達各種理念。

高雄「全面禁」廚餘養豬！未來改用飼料

高雄「全面禁」廚餘養豬！未來改用飼料

張榮恭、蕭旭岑出任副主席　他曝艱難挑戰：理想能否呼應民心

張榮恭、蕭旭岑出任副主席　他曝艱難挑戰：理想能否呼應民心

有志一同！力挺柯志恩參選市長　洪孟楷：她是能讓高雄變更好的人

有志一同！力挺柯志恩參選市長　洪孟楷：她是能讓高雄變更好的人

台中豬肉加工品流入新北　「468公斤賣給餐飲業」全數用罄

台中豬肉加工品流入新北　「468公斤賣給餐飲業」全數用罄

關鍵字：

非洲豬瘟廚餘養豬台中市洪孟楷盧秀燕國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面