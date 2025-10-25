　
政治

險揹鍋！台中市府稱「特約獸醫師」第一時間判定無豬瘟　本人出面打臉

▲▼台中養豬場傳出感染非洲豬瘟，市府連夜撲殺195隻豬。（記者／台中市政府提供，下同）

▲台中養豬場傳出感染非洲豬瘟。（記者／台中市政府提供）

記者杜冠霖／台北報導

台中市梧棲區日前養豬場的死亡豬隻檢出非洲豬瘟病毒，檢驗期出現10天「空白期」備受質疑，台中市農業局則強調「該做的都做了」。台中市府也連日提及，14日化製場系統發出警報，「特約獸醫師」已在場，以豬隻胸膜肺炎診療，第一時間評估無須送驗。但該場特約獸醫師澄清，自己從頭到尾不在場，更不曾開立處方給藥。「官方發佈的消息還是在騙！」台中市政府事後坦言是口誤、誤植。

台中市梧棲區一家養豬場10天內出現117頭豬異常死亡，21日疑檢出非洲豬瘟病毒。台中市政府22日下午召開防疫會議。台中市農業局長張敬昌在記者會上表示，14日化製場系統發出警示，動保處的獸醫師趕往豬場，飼主也有「特約獸醫師」在場。動保人員當天和獸醫師都未發覺豬隻出現典型非洲豬徵兆，才沒採樣，直到20日又有異常死亡才將檢體送驗。

針對該豬場早在10日就傳出有豬隻感染死亡，張敬昌表示，動保人員在14日接獲「特約獸醫師」通報，有豬隻感染和死亡，獸醫師已給予醫治，包括吃藥打針，當時豬隻並未出現流鼻血、全身缺氧、耳朵瘀青、血痢等典型非洲豬徵兆，所以才沒採樣。動保人員20日再度接獲獸醫師通報，已有117頭豬死亡，明顯不尋常，於是趕往現場，採集死亡豬樣本送台北化驗，21日下午6點半，農業部才證實疑似感染非洲豬瘟。

然而，實際與案例場簽約的唯一一位「特約獸醫師」紀又銘昨出面澄清表示，他就是這場的特約獸醫師；媒體報導起初判定.，獸醫師建議投藥治療。「很好奇是誰說的？我是當事人為何都不知道我有建議投藥！官方發佈的消息還是在騙！很失望！」

紀又銘坦言，透過新聞才得知此事，致電豬農後得知，豬農見到豬隻異常死亡已自行通報，從10日到22日他都未到過案例場，更不曾開立處方給藥。市府官方訊息多次提及「特約獸醫師」，市府錯誤訊息讓他相當困擾，因此在網路留言澄清。

紀又銘表示，10年前受聘擔任台中市豬病特約獸醫師顧問，那一年從此起經濟動物越來越不受重視，海線地區因為發展迅速，農民多半已被逼離牧。目前梧棲僅剩這豬場了，附近無人養豬了，個案機會很大，希望天佑台灣。

10/23 全台詐欺最新數據

