　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台40處非洲豬瘟關聯場化驗結果「全部陰性」　5屠宰場待驗

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區一處養豬場疑爆發非洲豬瘟，中央前進應變所今天（25日）向外界說明最新狀況，該案例場關聯牧場，包括化製車、運豬車關聯的牧場共40場，台中市動物保護防疫處已完成各關聯豬場健康訪視，豬隻健康均良好，檢體已完成送檢，經與實驗室確認檢測結果皆為陰性。

防檢署動物防疫組副組長余俊明表示，針對疑似案例場關聯場檢驗結果，包括化製運輸車輛、活豬運輸車輛的關聯場進行採檢，目前彰化縣5場、苗栗縣１場及台中市34場，共40場的關聯牧場，今天早上台中市政府與中興大學實驗室確認，檢驗結果皆為陰性。而在案例關聯屠宰場有5場，其中2場已經完成送驗，目前檢驗中，另外3場還會在進行相關採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮官農業部次長杜文珍表示，到目前為止，不管在監測、訪視，除了台中梧棲案例場，其他縣市沒有疫情發生。其次，疫情並非只是用看的，還必須做監測，政府為了防控非洲豬瘟，自7年前除了農業部獸醫所的國家實驗室之外，還於全台建置6個初篩實驗室，其中位於台中的中興大學在檢驗效率上，可發揮相當大的功能。

杜文珍說，防疫視同作戰，社會要共同面對非洲豬瘟病毒，這段期間還是要呼籲養豬農民及相關團體，若發現有異常狀況，一定要即時通報，即早通報才能即早處理，社會大眾也要給予通報人鼓勵，為了國家和產業應即早通報。

杜文珍強調，防疫成功關鍵是大家共同合作，提醒中市府必須在明天中午12點前必須完成168場牧場巡查，另外相關關聯場採檢，也必須完成。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泰國限娛「曼谷路跑活動」緊急宣布延期！　電視台公告道歉
女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身
撿到大谷世界大賽首轟球！　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能
林志穎當兵被噓爆！　「被阿兵哥嫌棄」：難過一陣子
快訊／泰總理籲：取消演唱會、娛樂活動　全國服喪90天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台40處非洲豬瘟關聯場化驗結果「全部陰性」　5屠宰場待驗

北返車潮提早湧現！國5北上塞了　國道下午13處地雷

救移工孕婦背百萬呆帳！台大名醫「曝真相」改口了：會捐款

廚餘瀝乾當一般垃圾丟？環境重申「維持原來作法」：要分開丟

誠品創辦人吳清友紀念展開幕　吳旻潔解鎖父手機見備忘錄「淚崩」

才把豬帶到市場「就爆非洲豬瘟消息」　業者吐心聲：時間是靜止的

快訊／好消息！非洲豬瘟台中34關聯場檢驗出爐　盧秀燕：全為陰性

北台灣濕涼！3地還有大雨　下周四降雨才趨緩

見台人出國喊「讓國旅死透」！Cheap傻了：補這句幹嘛

運非洲豬瘟肉進高雄！大榮貨運拒說貨車位置　衛生局怒開罰

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭　對遊客露齒做鬼臉：ㄌㄩㄝ

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

全台40處非洲豬瘟關聯場化驗結果「全部陰性」　5屠宰場待驗

北返車潮提早湧現！國5北上塞了　國道下午13處地雷

救移工孕婦背百萬呆帳！台大名醫「曝真相」改口了：會捐款

廚餘瀝乾當一般垃圾丟？環境重申「維持原來作法」：要分開丟

誠品創辦人吳清友紀念展開幕　吳旻潔解鎖父手機見備忘錄「淚崩」

才把豬帶到市場「就爆非洲豬瘟消息」　業者吐心聲：時間是靜止的

快訊／好消息！非洲豬瘟台中34關聯場檢驗出爐　盧秀燕：全為陰性

北台灣濕涼！3地還有大雨　下周四降雨才趨緩

見台人出國喊「讓國旅死透」！Cheap傻了：補這句幹嘛

運非洲豬瘟肉進高雄！大榮貨運拒說貨車位置　衛生局怒開罰

1個月前剛宣布懷孕！　韓女團成員金敘妍慟：聽不到寶寶心跳⋯

幕後／民進黨第2波縣市長可能提名人選曝　台北、桃園深水區最後討論

北市路口車禍！機車燒成火球　騎士腳底著火逃生...驚險畫面曝

大雨狂炸！台灣10水庫蓄水率破99％　全台水庫水情一次看

泰國限娛30天「鬼聲泣3曼谷路跑」緊急宣布延期！　電視台公告道歉

不只追求形式上統一　宋濤：讓台灣同胞在內全體中國人過上好日子

恐怖「斑馬」預告宰制NBA　溫班亞瑪準火鍋大三元撂倒鵜鶘

做法事祭姊！女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身

劉品言婚禮被破壞…兇手是竟是連晨翔！得知真相「眼眶紅了」崩潰

變裝吃火鍋肉品5折！萬聖節活動整理包　貳樓推鬼故事盲盒

【萬聖節驚魂！】女子欣賞萬聖節佈置...下秒怪物彈出被嚇到跌坐在地

生活熱門新聞

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

4縣市豪大雨特報！一路濕到這天

豬肉公主：怪誰都沒用　哭談非洲豬瘟引發筆戰

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

3生肖慘了！凶厄「天月星」將來襲　命理師給指點

彰化芬園爆4死豬！動防所證實：化製車曾到梧棲場

南珉貞跌倒了！　最新傷勢曝光

重陽「極陽日」超凶！命理師點名6件事別做

台中34化製車關聯場初採結果均陰性

林志穎當兵被「被阿兵哥嫌棄」　坦承難過一陣子

快訊／還沒下完！4縣市大雨特報　下到晚上

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

更多熱門

相關新聞

批盧市府「逢龍必反」推翻廚餘場釀豬瘟破口　林佳龍：錯誤決策代價

批盧市府「逢龍必反」推翻廚餘場釀豬瘟破口　林佳龍：錯誤決策代價

針對台中市爆發非洲豬瘟確診案例，由於各界推測與台中市廚餘管理有關，「外埔生質能源廠」也成為關注焦點。外交部長林佳龍今（25）日表示，外埔生質能源廠是他擔任台中市長任內所推動，是全國首座以廚餘轉化能源的「資源循環能源示範廠」，卻盧秀燕市府上任後被打成弊案，儘管最終查無不法，但傷害早已造成，台中市從率全台之先的首座生質能源廠，如今卻成為全台非洲豬瘟防疫破口，盧市府應正視能源與防疫問題的根本，讓廚餘再利用、環保、農業與循環經濟重回正軌。

廚餘混一般垃圾惹爭議　環境：要分開丟

廚餘混一般垃圾惹爭議　環境：要分開丟

爆非洲豬瘟消息　業者吐心聲：時間是靜止的

爆非洲豬瘟消息　業者吐心聲：時間是靜止的

防堵非洲豬瘟！台南市啟動五大防線守住滷肉飯的靈魂

防堵非洲豬瘟！台南市啟動五大防線守住滷肉飯的靈魂

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

關鍵字：

非洲豬瘟台中市牧場檢驗結果防疫

讀者迴響

熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

即／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

泰王太后離世！BLACKPINK演唱會添變數

更多

最夯影音

更多
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面