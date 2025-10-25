全台40處非洲豬瘟關聯場化驗結果「全部陰性」　5屠宰場待驗

▲非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區一處養豬場疑爆發非洲豬瘟，中央前進應變所今天（25日）向外界說明最新狀況，該案例場關聯牧場，包括化製車、運豬車關聯的牧場共40場，台中市動物保護防疫處已完成各關聯豬場健康訪視，豬隻健康均良好，檢體已完成送檢，經與實驗室確認檢測結果皆為陰性。

防檢署動物防疫組副組長余俊明表示，針對疑似案例場關聯場檢驗結果，包括化製運輸車輛、活豬運輸車輛的關聯場進行採檢，目前彰化縣5場、苗栗縣１場及台中市34場，共40場的關聯牧場，今天早上台中市政府與中興大學實驗室確認，檢驗結果皆為陰性。而在案例關聯屠宰場有5場，其中2場已經完成送驗，目前檢驗中，另外3場還會在進行相關採檢。

指揮官農業部次長杜文珍表示，到目前為止，不管在監測、訪視，除了台中梧棲案例場，其他縣市沒有疫情發生。其次，疫情並非只是用看的，還必須做監測，政府為了防控非洲豬瘟，自7年前除了農業部獸醫所的國家實驗室之外，還於全台建置6個初篩實驗室，其中位於台中的中興大學在檢驗效率上，可發揮相當大的功能。

杜文珍說，防疫視同作戰，社會要共同面對非洲豬瘟病毒，這段期間還是要呼籲養豬農民及相關團體，若發現有異常狀況，一定要即時通報，即早通報才能即早處理，社會大眾也要給予通報人鼓勵，為了國家和產業應即早通報。

杜文珍強調，防疫成功關鍵是大家共同合作，提醒中市府必須在明天中午12點前必須完成168場牧場巡查，另外相關關聯場採檢，也必須完成。