地方公務員待遇提升　蔡易餘關注基層職等：盼助地方留住人才

▲▼ 蔡易餘促改善基層職等，考試院拍板地方職務全面調高 。（圖／立委蔡易餘服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員蔡易餘長期關注基層公務員職等偏低、專業人員流失問題，經多次於立法院質詢行政院及考試院相關部會後，考試院23日正式通過「地方機關職務列等調整案」，未來全台590個地方機關、超過3500個職務將獲得職等調高，蔡易餘表示，這是基層公務體系的一項重要進展，也為地方政府留住專業人才帶來契機。

蔡易餘指出，他在今年8月12日、8月28日與10月9日的立院院會及委員會中，三度針對「基層職等不合理」及「土木工程類公務員缺工」等議題質詢行政院長、人事行政總處與考試院秘書長。他強調，過去地方政府職等與中央嚴重失衡，薪資結構缺乏競爭力，使得工程、技術及專業人員難以留任，導致許多地方建設陷入「經費到位、卻無人可執行」的窘境。

此次考試院通過的調整案包含三大重點：其一，通案調高地方機關列等，總計590個機關、超過3500個職務受惠；其二，打破薦任非主管職務上限，部分職務可調升至第八或第九職等；其三，特別強化技術、資訊、社工等專業體系職務列等，並降低工程機關委任職比例。

蔡易餘表示，這項新制有助於緩解地方政府「留才難」的問題，讓在地專業人員有更公平的升遷管道與尊嚴。他指出，過去優秀工程師在地方升遷受限，往往只能選擇離鄉到中央發展，這次的改革，讓地方機關有機會留住優秀人才，真正落實均衡台灣的理念。

蔡也強調，這只是第一步，未來仍有許多制度性問題待改善，他將持續在立法院監督部會，爭取更完善的基層人力發展環境，讓每一位在第一線打拚的同仁，都能獲得應有的待遇與尊重。