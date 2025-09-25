點綠委群組對話外流重點　陳智菡：劉世芳動用公務員查人民資料

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重災情，但24日卻流出民進黨立委王定宇在民進黨群組的對話紀錄，內容是建議行政院釋出具殺傷力消息，林淑芬則稱死亡人民分布圖證明很重要。對此，立法院民眾黨團主任陳智菡表示，行政院秘書長張惇涵回覆「跟世芳處理中」，內政部長此時不是忙著調度資源，竟是動用公務員查人民資料，用家屬傷痛發動攻擊？這些執政黨要員，心中眼中有人民嗎？

陳智菡表示，昨天，民進黨立法院黨團內部簡訊曝光，其實還有幾個重點大家似乎沒有關注到。

陳智菡指出，首先，當時已經有十四位國民不幸罹難，民進黨立委王定宇、林淑芬說要列出死亡「序列圖卡」、調戶籍資料，接著行政院秘書長張惇涵就回覆「跟世芳處理中」。

陳智菡質疑，世芳就是劉世芳嗎？內政部長此時不是忙著調度資源，協助災民，結果竟然是動用公務員查人民資料，用家屬的傷痛發動攻擊，用無辜的人民幫民進黨卸責墊背？

陳智菡提到，其次，蔡易餘委員在群組裡說「這次是溢流而非潰堤，黃國昌玩文字遊戲搞仇恨值」，馬上NCC、農業部就通令各大媒體，不准用潰堤要用「溢流」。都什麼時候了？還在玩文字遊戲？

最後，陳智菡痛批，在人民期待政府全心全力救災的時候，這些執政黨的要員，心中眼中有人民嗎？還是只有政敵？

▼民進黨內部群組對話。（圖／讀者提供）