大罷免連敗　綠委蔡易餘示警「未做1事將陷入大麻煩」

記者黃翊婷／綜合報導

726、823兩場大罷免活動皆以失敗告終，民進黨立委蔡易餘表示，民進黨現在不僅氣勢低迷，整體的人民信任度也不高，大家對於民進黨的執政打了一個很大的問號，總統賴清德24日邀請前總統蔡英文到官邸會晤、交換意見，應該就是在告訴大家要團結，一起來面對現在的狀況，「現在老實說沒有整個路線的大調整，確實民進黨會陷入一個很大的麻煩。」

▲蔡易餘認為，民進黨現在應該團結起來，一起面對現況。（資料照／記者屠惠剛攝）

蔡易餘25日在網路節目「新聞！給問嗎？」中提到，民進黨現在不僅氣勢低迷，整體的人民信任度也不高，「大家對於民進黨的執政打了一個很大的問號」，尤其是在能源政策方面，在這樣的情況之下，沒有人可以置身事外，所有民進黨員都要一起面對、正視這個狀況，所以蔡英文才會在24日與賴清德、蕭美琴碰面，並交換一些意見。

▲總統賴清德（左2）、副總統蕭美琴（左1），在官邸與前總統蔡英文（右2）進行會晤。（圖／總統府提供）

蔡易餘表示，過去這1年來朝小野大，民進黨在立法院對抗失敗，又沒有其他妥協的方法，最終走到大罷免，結果大罷免被清盤，他覺得大罷免等同於政治上的一種梭哈，梭哈了又被咬走了，「現在老實說沒有整個路線的大調整，確實民進黨會陷入一個很大的麻煩。」

蔡易餘認為，這件事情對明年的九合一選舉可能也會造成衝擊，希望黨內不要再分派系，畢竟覆巢之下無完卵，「房子都要倒了，還要分大房、二房、三房，這是無意義的事情」，賴蔡碰面應當就是要告訴大家，民進黨沒有必要在內部切來切去，反而越切越小塊，現在大家就是要團結起來面對現況，「除了內閣改組，還要趕快提出新的政策論述方向。」